Gençlere iyi haber

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge gezileri kapsamında, cumartesi günü Güzelyurt’u ziyaret etti.

Açık Pazar’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Üstel, beraberindeki bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile UBP Güzelyurt İlçe Binası’nı ziyaret etti.

Üstel’e, ziyaretinde Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Milletvekili Ali Pilli ile Ziya Öztürkler de eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, kendisine gösterilen yoğun ilgiye ve sıcak karşılamaya yürekten teşekkür etti ve Güzelyurt insanının sevgisine her zaman lâyık olmaya çalıştıklarını söyledi.

Atılacak yeni adımları anlattı

Ünal Üstel, konuşmasında Güzelyurt bölgesi için atılacak yeni adımları da paylaştı ve şunları kaydetti:

"Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması için 2024 Yılı’nda ihaleye çıkacağız ve tamamlayacağız. Sosyal konutların yapımı yakında başlayacak. Maliyetleri aşağı çekmek için vergiden muaf tutmak istiyoruz. Bu konuyla ilgili savcılıktan görüş bekliyoruz. Evi olmayan, yeni evlenen gençlerimizi ev sahibi yapacağız. Kısa sürede yasa çalışması bitecek. Buradan müjdeyi verelim. İlk temeli Güzelyurt’ta atacağız."

