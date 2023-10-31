İstikamet net

Yılmaz YAKAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılarak geleneksel ilk dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim Türkiye ile yürüttüğümüz milli siyaset, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletidir.” dedi.

KKTC’de son 40 yılda ambargolara rağmen alt yapı, liman, eğitim, turizm gibi birçok alanda büyük başarılar elde edildiğini belirten Tatar, KKTC’nin dünyada bu gelişmelerle kabul edilebilirliğin ve tanınırlığın arttığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960’ta denenen federasyon temelli çözümün uzun süre ayakta kalamayacağını vurgulayarak, “Ya devletten vazgeçilip, Rum’a yama olunacak. Ya da KKTC’yi güçlendirip, geleceğe umutla bakılacak...” dedi.

Tatar, Türkiye ve Azerbaycan da dahil olmak üzere üniversitelerden aldığı davetlere mümkün olduğunca icabet ederek, Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs davasını anlatma görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ”Biz bu davayı hem ana vatanda, hem de uluslararası alanda anlatmak durumundayız çünkü büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Rum tarafı tanınmış olduğu için her yere gidip konuşabiliyor. Maalesef bizlerden bu hak inkar ediliyor. Dünyanın adaleti bu kadar. Biz de çeşitli kanallarla ve arayışlarla sesimizi, bilgi ve görüşlerimizi paylaşmak suretiyle bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz.” dedi.

Fizyoterapistlerden Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre, kabulde Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Başkanı Şahveren Yücel’e asbaşkan Uzm. Fzt. Münevver Özakalın, genel sekreter Uzm. Fzt. Yelda Tıngır ve mali işler sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı hazır bulundu.

Dernek Başkanı Dr. Fzt. Şahveren Yücel de fizyoterapistlerin yürüttüğü çalışmalar ve dernek hakkında bilgi verdi ve birlik yasalarının hazır olduğunu belirterek destek istedi.

