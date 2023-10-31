"Öğrenciler nerede"

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Ada Kent Üniversitesi’nde Rektör Oytun Sözüdoğru ile öğrenci işlerinde görevli Zihni Öztürk’ün, kayıt ücretlerinden elde ettiği vurgun miktarının 3 milyon liraya yükseldiği belirtildi. Rektör Sözüdoğru’nun itirafı üzerine harekete geçen polis, kayıt ücreti alınan öğrenci sayısının 6’dan 24’e yükseldiğini açıkladı.

Polis; ilk etapta 6 öğrenciden 21 bin dolar sirkat edildiğini, yapılan araştırma sonucunda 24 öğrenciden yaklaşık 3 milyon TL’ye denk gelen, 93 bin 500 dolar, 2 bin 279 Euro ve 130 bin TL alındığını ve bu paraların okul muhasebesine aktarılmadığını söyledi. Mahkemeye aktarılan bilgide; zanlıların tasarrufunda 200’den fazla sahte fiş bulunduğu belirtildi.

Bu arada kayıt parası alınan öğrencilerin nerede olduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rektör itiraf etti

Mahkemeye meselen olgularını aktaran polis memuru Arif Toroslu, Adakent Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapan Oytun Sözdüdoğru ile aynı üniversitede öğrenci işlerinde görevli olan Zihni Öztürk’ün, ilk etapta üniversiteye 2023 yılında kayıt yaptıran 6 öğrenciden, 3 bin 500’er dolar, toplamda 21 bin dolar olarak aldıkları kayıt paralarını muhasebeye yatırmayarak sirkat ettikleri şikayeti üzerine soruşturma başlattıklarını anımsattı. Polis, Oytun Sözüdoğru’nun gönüllü ifade vererek, Zihni Öztürk ile konu suçu işlediklerini ve benzer şekilde 40 öğrenciye işlem yaptıklarını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların ofisinden birçok evrakın emare olarak alındığını, ayrıca bazı banka dekontlarının da incelenmek üzere emare alındığını açıkladı. Polis, zanlıların 27 Ekim’de mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Polis, bu süre zarfında 31 kişinin ifadesine başvurulduğunu ve zanlıların, 24 öğrenciden kayıt parası olarak aldıkları, 93 bin 500 dolar, 2 bin 279 Euro ve 130 bin TL parayı muhasebeye yatırmayarak sirkat ettiklerinin belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlıların mesai saati haricinde ve kampüs dışında birçok öğrenciden para aldığının belirlendiğini de aktardı.

200’den fazla fiş bulundu

Polis, zanlıların, öğrencilere sahte ödeme fişi de düzenlediklerini anımsattı ve yapılan aramalarda, Oytun Sözüdoğru’nun tasarrufunda 209, Zihni Öztürk’ün tasarrufunda ise 32 adet fiş bulunarak incelenmek üzere emare alındığını kaydetti. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildiren polis, mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.