Sorunlar dağ gibi

İngiltere Merkez Bankası’nda bir dönem uzman olarak görev yapan Prof. Dr. Mete Feridun, Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servis bölümünde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamada Ferdiun, "Ağır durumda bir hasta olsam buradan sağ kurtulma ihtimali yok" vurgusu yaptı.

Feridun, yetkililere acil servis bölümüne bir bakmalarını ve kendilerine yakıştırabiliyorlarsa söyleyecek sözünün olmadığını ifade etti.

Feridun’un acıkması şu şekilde;

"Bir vesile ile Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servis bölümünde yarım saat geçirdim. Çok üzülerek ve utanarak söylemek durumundayım ki köpeklerimi götürdüğüm veteriner klinikleri bile daha medeni koşullara sahip. Ne kadar daha beklemek zorunda olduğunu bilmeden ve kimsenin umurunda bile olmadığı belli olan bir kenarda kıvranan hastalar mı istersiniz, bekleme salonunda elinde sigara dolanan güvenlik görevlisi mi, su sebilinden yalayarak su içen ve saha sonra koltuklarda uyuyan bir sokak kedisi mi?.

Bunlara kayıtsız kalan tek tük birkaç duyarsız görevli mi? Ağır durumda bir hasta olsam buradan sağ kurtulma ihtimalim yok diye düşünürdüm. Doktor sayısının yetersiz olması başka şey, insanlara insanca bir ortam sunmak başka şey. Ne sağlık bakanını tanıyorum ne de hastanenin başhekimini, ama onlara tavsiyem bir geçip baksınlar, bu ortamı kendilerine yakıştırabiliyorlarsa söyleyecek sözüm yok."

