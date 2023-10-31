Zararlı çıktı

Kırklar - Akıncılar anayolunda düzenlenen operasyonda aracında ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo gıda ürünü bulunarak tutuklanan Hüseyin Gürşan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Duruşmada donmuş deniz ürünlerinin güneyden alındığına dair tespit yapıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 26 Ekim 2023 tarihinde, saat 10.15’te Kırklar - Akıncılar anayolu üzerinde, gerçekleştirilen operasyon sonucu, Hüseyin Gürşan’ın kullanımında bulunan van araç içerisinde, ithali yasaklanmış toplam 3 bin 90 kilo ağırlığında, 100 kutu filet balık, 10 kutu doğranmış soğan, 10 kutu yengeç bacağı, 140 kutu donmuş ahtabot ayağı, 30 kutu kalamar ve 5 kutu karides ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada sonucu emarelerin Güney Kıbrıs’tan alındığının belirlendiğini açıkladı. Polis, bu ürünlerin ithalinin yasak olduğunu, zanlı aleyhine ithali yasaklanmış mal tasarrufu suçu getirildiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının davasında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı, yargılanıncaya değin serbest kaldı.