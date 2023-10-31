‘Olamaz, çünkü sorunluyum’

Eşini önce ciddi şekilde darp edip, ardından tecavüzde bulunmakla suçlanan 27 yaşındaki genç adam şikayet üzerine tutuklandı.

Zanlı P.B. dün mahkemeye çıkarılırken, polise verdiği ifadede tecavüz iddiasının doğru olamayacağını, çünkü cinsel sorunları olduğunu öne sürdü.

Zanlı ayrıca eşinin kendisini darp ettiğini iddia etti. Polis, hem zanlıyı hem de 25 yaşındaki genç kadını doktor kontrolünden geçirdi.

Yapılan kontrolde kadının vücudunun birçok yerinde darp izi ve morluklar tespit edildi.

Zanlının ise vücudunda darp izi rastlanmazken, cinsel rahatsızlığı olduğu iddiası nedeniyle üroloji doktoruna götürüleceği açıklandı.

Polis, zanlının 29 Ekim 2023 tarihinde saat 05.00 sıralarında Surlariçi bölgesinde ikametgahları içerisinde tartıştığı eşinin gözüne yumruk attığını, saçlarından çekip, karnına tekme vurduğunu, darp ettikten sonra yerde sürükleyerek, yatak odasına götürüp, sırtına vurarak darp etmeye devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının akabinde eşinin şortunu yırtarak, çıkardıktan sonra tecavüz ettiğini belirtti. Polis, genç kadının aynı gün sabah saat 08.00’de polise gelerek şikayetçi olduğunu, hastaneye götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, kadının vücudunun birçok yerinde morluk ve darp izleri tespit edildiğini söyledi.

Aksini iddia etti

Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını, suçlamaları kabul etmediğini, eşinin kendisine saldırdığını söylediğini, bu nedenle doktor kontrolünden geçirildiğini ancak darp izi tespit edilmediğini belirtti. Polis memuru, zanlı ile eşinin boşanmak istediğini her ikisinin de ayrılığı talep ettiğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Doktor kontrolünden geçirilecek

Zanlının avukatı Sırdaş Kaptan, tecavüz iddiasının doğru olmasının mümkün olmadığını, çünkü müvekkilinin cinsel rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Bu iddia üzerine soruşturma memuru, zanlının bu yönde beyanı olduğunu, üroloji doktorundan kontrolden geçirileceğini belirtti.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.