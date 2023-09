Fiilen de gösterilmeli

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon toplantısında yaptığı konuşmada, İİT’nin Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyonu sona erdirmek için somut adımlar atılması kararının, Kıbrıs Türk halkının uluslararası arenada ve Müslüman dünyasında hak ettiği yeri alma fırsatı sunacağını söyledi.

Ertuğruloğlu, "Kıbrıs adasının gerçeği, bir ada ama iki devlet olmasıdır" dedi.

Ertuğruloğlu, önceki gün New York’ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon toplantısında konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'ya Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ve iş birliğinden dolayı şükranlarını sunan Ertuğruloğlu, İİT Sekretaryası personeline toplantıyı organize ettikleri için teşekkür etti. Ertuğruloğlu, sel felaketi nedeniyle Libya’ya ve deprem nedeniyle ise Fas Krallığı’na başsağlığı dileklerini de sundu.

“Bugün burada toplanırken, Müslüman dünyasının birçok yerinde savaşlar ve terörizm devam etmekte, bu durum büyük can kayıplarına ve halkların yerlerinden edilmesine yol açmaktadır” diyen Ertuğruloğlu, silahlı çatışmalardan kaynaklanan siyasi, ekonomik ve kültürel zorlukların İİT üyesi devletlerin güvenliğinin korunması ve istikrarın sağlanması önündeki başlıca engeller olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler himayesinde uzun yıllardır yapılan sayısız müzakerelerde, Kıbrıs Türk tarafının ısrarlı iyi niyetine ve yapıcı tutumuna rağmen "siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki bölgeli federasyon" temelinde bir anlaşmaya varma çabalarının sonuç vermediğini anlattı ve bunun nedeni olarak Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu işaret etti.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası toplum tarafından adadaki meşru hükümet olarak muamele görmesinin ise Kıbrıs Rum tarafını uzlaşmaz politikalarını sürdürme konusunda daha da cesaretlendirdiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, bu durum da Kıbrıs sorununun temelini oluşturduğunu söyledi.

Dayanışma söz ile olmamalı…

Ertuğruloğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“İİT üyesi devletlerin, var olmayan ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ gibi davranan, Kıbrıs Rum tarafının bize empoze ettiği insanlık dışı kısıtlamaların ve izolasyonun üstesinden gelmemize yardımcı olmak hedefiyle Kıbrıs Türk devleti ile ilişki kurmak için hızlı bir şekilde somut adımlar atmalarını içtenlikle umuyorum. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde özellikle eğitim alanında gelecekte İİT etkinliklerine ev sahipliği yapma yeteneğine sahip olduğumuzu ve minnettar olacağımızı ifade etmek isterim. Böyle bir adim, İİT ülkelerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Müslüman kardeşlerine karşı dayanışmalarını sadece sözle değil, fiilen de gösterecektir.

Konuşmamı bitirmeden önce, Kıbrıs Türk halkına hayatın her alanında verdiği sarsılmaz destek için Türkiye Cumhuriyeti'ne en içten şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin tüm bölgeyi etkileyen düzensiz göç sorununu ele almadaki örnek çabalarından da gurur duyuyoruz. Nazik ilginiz için teşekkür ederiz.”

TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlendi

Öte yandan ABD'nin New York kentinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı yapıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta bulunan Türkevi'nde, TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.