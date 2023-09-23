DAÜ karıştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Aykut Hocanın ve rektör yardımcıları dün itibariyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Konuyla ilgili Hocanın ve rektör yardımcıları tarafından yayınlanan basın açıklamasında “Kişisel hırslar, üniversitenin çıkarlarının önüne geçmiştir. Bu sürecin uzatılarak üniversiteye verilen zararın daha da büyümesinin parçası olmak istemiyoruz” denildi. “Üniversitemizde açılan Rektörlük münhali eğilim yoklaması sonucunda, siz değerli çalışanlarımızın teveccühü ile 2020 Haziran ayında pandemi koşullarının belirsizliği içerisinde Rektörlük görevini yürütmek üzere 5 yıllığına seçilmiş Rektör olarak göreve geldim. O dönemki zorlu şartlar altında çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sağlığını gözeterek ilk aşamada seyreltilmiş ve daha sonra ise tam olarak yüz yüze eğitime 2021-2022 Güz dönemi başında geçtik” ifadeleriyle başlayan açıklamada sonraki süreçte yapılan icraatla ilgili şunlar kaydedildi:

“Göreve başladığımız günden bugüne kadar, başta pandemi sonrasında yüksek enflasyona dayalı hayat pahalılığı ve en son da Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketini içeren yaklaşık üç buçuk yıl süre içerisinde, ekip arkadaşlarımla birlikte üniversitemize özveriyle hizmet ettik. Bu süre içerisinde, mevzuat çalışması olarak Performans Yönetmeliği’nin oluşturulması, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Seçkin Profesör ve Kıdemli Öğretim Üyeliği gibi daha önceden var olmayan kadroların oluşturulması, akademik personelde 67 yaş sınırının uygulanması da dahil olmak üzere birçok akademik alanda, üniversitemizin önünü açacak ve KKTC Yükseköğretim alanına örnek olacak uygulamaları hayata geçirdik.”

Mali sorunlar bahane edildi

“Bir süredir üniversitemizin mali sorunları bahane edilerek Vakıf Yöneticiler Kurulu ve bazı sendikalar tarafından Rektörlüğün ve yetkili kurulların dahil edilmediği çalışmalar yapılmıştır” denilen açıklamada konuyla ilgili şunlar kaydedildi:

“Bu süreçte, üniversite Rektörlüğü üniversitenin geleceği ile ilgili protokol çalışmaları için yapılan birçok toplantıdan dışlanmış, üniversite kurullarının ve Rektörlüğün görüşlerinin yeterli ölçüde yansımadığı bir süreç yaşanmıştır. Buna rağmen, bu çalışmaların gerektirdiği mevzuatın hazırlanması için Rektörlüğe kısıtlı süreler tanınarak Rektörlüğün ve Senato gibi akademik kurulların itibarsızlaştırılması hedeflenmiştir. Bu konudaki hassasiyeti ve konunun önemini defalarca anlatmaya çalıştığımız halde bu konudaki ısrar devam etmiştir. Rektörlük bu konuda kendisine iletilen taslak planı hiç geciktirmeden, kurulların bilgisine getirmiş kurulların görüşlerinin protokol taslağına yansımasını sağlamıştır. Üniversite Senatomuzun, belirlediği takvim çerçevesinde talep edilen çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından, birtakım suçlamaların bulunduğu ve Rektörlükle çalışmak istemiyoruz yazısı Sayın VYK Başkanı tarafından sizlerle paylaşılmıştır. Sanıyorum bu boyutta bir müdahale hiçbir VYK tarafından bugüne kadar yapılmamıştır.”

