180 bin reçete mercek altında

Suna ERDEN

Çalışma Bakanlığına bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Çiğdem Dürüst’ün ‘reçete yolsuzluğu’ ihbarı üzerine harekete geçen polis, kısa sürede gerçekleştirilen inceleme ve soruşturmadan sonra ilk etapta 2 doktor ve 2 eczacıyı dün mahkeme huzuruna çıkardı. Mahkeme zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verirken, dün akşam saatlerinde bir doktor ve bir eczacı daha gözaltına alındı.

Sosyal sigortalı şahısların reçetelerine haberleri olmadan ek ilaç yazarak, yurt dışında bulunan şahıslar adına reçete hazırlayarak ve hasta muayene etmeden reçete vererek yolsuzluk yaptıkları iddia edilen zanlılar hakkında ilk etapta 3 gün süreyle tutuklama talep edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinden Ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık sürede 55 milyon lira ilaç parası çıktığı belirtilirken, soruşturmayı yapan polis, olguları aktardı.

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Mehmet Manaş 13 Eylül 2023 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Çiğdem Dürüst'ün sahte reçete yazıldığı şüphesi üzerine polise başvurduğunu aktardı. Polis, yurt dışında yaşayan şahısların adına reçete hazırlandığına, sosyal sigortalı hastaların haberi olmadan ek ilaç yazıldığına ve hastalar muayene edilmeden reçete verildiğine dair yapılan şikayet üzerine geniş çaplı soruşturma başlattıklarını açıkladı.

7 ayda 180 bin reçete yazıldı

Soruşturma kapsamında Ocak- Temmuz ayları arasında yazılan 180 bin reçetenin mercek altına alındığını kaydeden polis, 958 adet reçetenin emare alındığını söyledi. Polis, Ocak-Temmuz ayları arasında devletin ilaçlar için 55 milyon ödeme yaptığını dile getirdi. Polis, adlarına ilaç yazılan ve yurt dışında bulunan 75 kişinin tespit edilerek, ifadelerinin alındığını kaydetti.

Soruşturma kapsamında 2’si doktor 12 kişiden ifade aldıklarını; yapılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren İsmet Tufan’a ait Tufan Eczanesinin 3 ayrı kişinin haberi olmadan reçetelerine fazladan ilaç yazdığını belirlediklerini ve bu sosyal sigortalı hastaların şikayetçi olduklarını söyledi. Polis, Simge Sonab’ın Lefkoşa’da faaliyet gösteren Arasta Eczanesinde de bir hastanın reçetesine fazladan ilaç yazıldığını, bu hastanın da şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Polis, zanlıların el yazı örneklerinin, banka hesaplarının, cep telefonlarının, yazdıkları reçetelerin ve ofislerindeki bilgisayarların inceleneceğini açıkladı. Mesele ile ilgili bir doktorun daha arandığını kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme, zanlıların, “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para ve mal temin etme” suçlarından meseleyle bağlantıları olduğu ihtimali nedeniyle 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını emretti.

Tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Bu arada polis, sahte reçete düzenlemeyle ilgili soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde biri doktor ve biri de eczacı olmak üzere iki kişiyi daha tutukladı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, sahte reçete düzenlenmesi meselesindeki soruşturma kapsamında iki kişi daha tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı sayısı altıya yükselirken, tutuklanan doktor ve eczacının bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023, 10:21