Ucuz kurtuldu

Lefkoşa'ya bağlı Haspolat bölgesinde alacak-verecek meselesi yüzünden bir şahsı kaçırıp tehdit ettiği öne sürülen sanıklardan Rasel Rasel hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 12 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı.

Sanığın bir kişiyle birlikte 8 Temmuz 2022 tarihinde saat 13.00 sıralarında Haspolat'ta yaşayan Faruque Hossan’ın evini bastığı belirtildi. Sanıkların alacak-verecek meselesi yüzünden Faruque Hossan’ı ellerinden ve kollarından tutup araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürdükleri açıklandı.

Sanıkların Faruque Hossan'a hitaben "Borcun 16 bin TL ancak ben senden 32 bin TL alacağım, eğer vermezsen seni öldürürüm kimse de kurtaramaz seni" diyerek şiddet tehdidinde bulundukları anımsatıldı.

Soruşturmanın ardından Rasel Rasel’in yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kıdemli Yargıç Vedia Berkut, sanığın mahkum olduğu zorla insan kaçırma suçunun ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi özgürlüğü hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.