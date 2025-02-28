‘Pamir’ yakaladı

Üzerinde uyuşturucu maddeyle KKTC’ye giriş yapan Fatih Tekinhatun, Ercan Havalimanı’nda tutuklandı.

Zanlı, “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” nedeniyle dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Şubat 2025 tarihinde saat 20.55’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye 10 gram ağırlığında uyuşturucu ile giriş̧ yapan zanlının narkotik köpeği Pamir’in tepki vermesiyle tutuklandığını belirtti.

Polis; itiraf içerikli gönüllü̈ ifade veren zanlının, konu maddeyi 23 Şubat’ta Diyarbakır’dan alıp, içmek için KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi.

Polis memuru; ifadenin teyidinin yanı sıra, maddenin nevi ve miktarının tespit edilmesi gerektiğini belirtip, zanlının aleyhinde bir gün ek tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

