Tepki yağdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da, değerli maden anlaşmasını imzalamak için Zelenski ile görüştü.

Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenski ile Beyaz Saray’da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu.

Trump ile Zelenskiy arasında görüşme sürerken tansiyon yükseldi. Trump Zelenskiy'i ABD'ye saygısızlık etmekle suçladı. Yaşanan tartışmaların ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hızlıca ayrıldı. Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi. Kameralar önünde yaşanan gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Tartışma nasıl başladı

Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık." diye tepki gösterdi.

Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenski, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye, "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

“Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz”

Trump Zelenski'nin sözlerinin saygısızca olduğunu söylerken, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum." diye konuştu.

Zelenski'ye minnettar olması ve teşekkür etmesi gerektiğini söyleyen Trump, "Biz olmasaydık Putin savaşı 3 günde kazanırdı" dedi.

Donald Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.

"Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adım olmasını umduğunu belirtti.

Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan ayrıldı, anlaşma imzalanmadı

Yaşanan tartışmaların ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan hızlıca ayrıldı. Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi.

Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savundu.

Trump, açıklamasında, "Bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD'nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir." ifadesini kullandı.

Avrupalı liderlerden Zelenski'ye destek mesajları

Kameralar önünde yaşanan gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sataşan Rusya, sataşılan Ukrayna. Hepimizin Ukrayna'ya yardım etmesi lazım" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda" dedi.

AB Eski Dış Politika Şefi Josep Borrell, "Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum" dedi.

Rusya Dışişleri Sözcüsü ise "Zelenski'nin en büyük yalanı ülkesinin yalnız, desteksiz olduğudur" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 'provokasyon' suçlaması

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy’nin durumunu değerlendirdi.

Trump’ın Zelenskiy’den "çalınan paranın hesabını sorduğuna, Ukrayna’da seçimlerin yapılmasına ve sahadaki gerçekleri kabul etmesini istediğine" dikkati çeken Medvedev, Zelenskiy’nin "zor durumda" olduğunu ve "öngörülemez eylemlerde" bulunabileceğini ileri sürdü.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025, 09:59