Onların uzmanlık alanı

Suna ERDEN

Gönyeli’de Cürümleri Önleme ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülen Edgar Isheanesu Gundidza, Presley Myron Mufunda ve Kudakwashe Moyo’nun üzerlerinde ve kullanımlarındaki araçta yapılan aralamalarda, ekmekler içine gizlenmiş şekilde toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Tutuklanan 3 zanlının uyuşturucuyu Efe Princess Igarri’den aldığı ortaya çıktı.

Ekmek arasında uyuşturucu satan Igarri de tutuklanırken, 4 zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, soruşturma amaçlı haklarında bir gün ek süre alındı.

Duruşmada olguları aktaran polis; 26 Şubat 2025 tarihinde saat 20.15 raddelerinde CÖŞ ekibinin Gönyeli -Yenikent bölgesinde devriye görevinde oldukları bir esnada bir kafe işletmesinin otoparkı içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Gundiıdza ve Mufunda’yu tespit edildiğini söyledi.

Polis; gerçekleştirdikleri aramada zanlı Gundidza’nın giymekte olduğu ceketin sağ cebinde iki adet üzerinde naylon poşet içerisinde 4'er adet mini ekmek olduğunu ve ekmeklerin 2 tanesinin içerisinde birer gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini belirtti. Polis; 2 zanlının otoparka KG 047 plakalı araç̧ ile geldiklerinin öğrenilmesi üzerine yine aynı park yerinde yapılan aramada; aracın arka koltuğunda Kudakwashe Moyo'nun tespit edildiğini açıkladı. Polis; zanlının yanındaki koltuk üzerinde 18 adet poşet içerisinde paketlenmiş̧ vaziyette mini ekmekler ve ekmeklerin içerisinde folyo kâğıdına sarılı birer gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini kaydetti.

Polis; zanlıların uyuşturucu maddeleri Efe Princess Igarri'den aldıklarının tespit edildiğini kaydetti. Polis; zanlı Igarri'nin Lefkoşa’da tespit edilerek, Gönyeli Polis Karakoluna celp edildiğini ifade etti.

Polis; soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve kayıp emareler olduğunu belirterek, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025, 09:43