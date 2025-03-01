İlk adım Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mart ayında Cenevre’de gerçekleşecek görüşmede bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Guterres’in Hedefi Devamı Gelecek Bir Görüşme” başlığıyla yer verdiği haberinde Guterres’in çabasının devam ettirmek istediğini ve İsviçre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşmenin ardından da adımlar atılmasını istediğine işaret etti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Guterres’in Kıbrıs sorunu hususunda yabancı yetkililerle yaptığı görüşmelerde konuya odaklandığını gösterdiğini ve bunu Yunanistan Dışişleri Bakanıyla görüşmesinde de yaptığını kaydeden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye söylediklerine dayanarak Guterres’in Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi görüşme esnasında bazı ilerlemeler kaydedilebileceğini düşündüğünü yineledi.

Gazeteye göre “aynı kaynaklar” BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorununda herhangi bir kararlı adım atıldığını görmediğini, ancak gerek Guterres gerekse çalışma arkadaşlarının sürecin nasıl devam edeceği arayışında olduklarını kaydetti.

Her şeyin BM’nin bunun üstünde çalıştığını gösterdiğini kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle Guterres’in başarısızlıktan kaçınarak, devam etmek için küçük de olsa bir ilerleme yaşanmasını istediğini iletti.

Kombos-Yerapetridis görüşmesi

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in çarşamba günü telefonda görüştüğünü ve Yerapetridis’in Kombos’u Guterres’le görüşmesi konusunda bilgilendirdiğini de kaydeden gazete, görüşmede BM Genel Kurulu ile BM Güvenlik Konseyi toplantılarının da ele alındığını belirtti.

Gazeteye göre Yerapetridis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Guterres’le Cenevre’de yapılacak gayri resmi görüşme ışığında Kıbrıs sorununu da görüştüklerini söyledi.

Gazete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Güneş Onar ile Rum tarafının müzakerecisi Meneloas Menelau arasındaki son görüşmede yeni bir şey ortaya çıkmadığını da ekledi.