Fiyatlar uçacak

Hüseyin ÇİÇEK

Seracıların üretimi yüksek maliyetler, sebzelerdeki hastalıklar ve tamir edilemeyen bazı seralardaki hasarlar nedeniyle yarı yarıya düştü. Diyalog muhabirine konuşan KKTC Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır, ekimlerin şu an devam ettiğini ancak özellikle yüksek maliyetler nedeniyle üretimin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Bayır, süspansiyon yapılmaması halinde özellikle domates olmak üzere tüm sebze fiyatlarında fahiş artışlar olacağı hususunda uyardı. Veli Bayır, fide, gübre, ilaç gibi birçok ürünün maliyetinin arttığını, üreticinin artan fiyatları karşılayamaması nedeniyle üretimin oldukça azaldığını belirtti. Bayır, Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’nın acil süspansiyon yapması gerektiğini vurguladı.

Seralar yenilenemiyor

Bayır, üretim azlığının diğer nedeninin ise hasar gören birçok seranın, maliyetinin 200 bin TL civarında olması nedeniyle yenilenememesi olduğunu belirtti. Seracıların oldukça güç durumda olduğunu belirten Bayır, hükümetin acil önlem alması gerektiğini savundu.

Hal Yasası çıkması gerektiğini de savunan Bayır, üretici ve tüketiciyi korumak için Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Seracılar ve Tüccarlardan oluşan bir fiyat komitesinin kurulması gerektiğini ve belirlenecek fiyatlarla tüketiciyi korumak gerektiğine de dikkat çekti.

Ferit Ergün: İşçi masrafı fazla

Seracılar Birliği Asbaşkanı Ferit Ergün ise sebze üretimindeki azalmanın diğer bir nedeninin, sebzelerdeki hastalık olduğunu söyledi. Ergün, seralarda çalıştırılmak üzere yerli işçi bulunamadığını, Türkiye’den işçi getirmek zorunda kaldıklarını ancak onun da oldukça pahalıya mal olduğunu ifade etti ve hükümeti bu konuda da yeni düzenleme yapmaya davet etti.