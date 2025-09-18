Liderlere teşekkür etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yenilenen mezarlıkları ziyaret etti. Holguin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlere mezarlıkların restorasyonu sürecinde koydukları katkılar için te-şekkür etti.

BM Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan açıklamaya göre, Holguin, dün Taşkent (Dohni) bölgesindeki Kıbrıs Türk mezarlığına ve Balıkesir’deki Kıbrıs Rum mezarlığına ziyarette bulun-du.

Holguin’e Kültürel Miras Teknik Komitesi Eşbaşkanları Ali Tuncay ve Sotos Ktoris eşlik etti.

Holguin, mart ayında Cenevre’de BM Genel Sekreteri’nin ev sahipliği yaptığı genişletilmiş gay-riresmi toplantıda iki liderin üzerinde mutabık kaldığı mezarlıkların restorasyonu süreci hakkın-da eşbaşkanlardan bilgi aldı.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerinin bu önemli insani çabaya verdiği desteğin ve kararlılı-ğın, adada birçok ailenin yüreğine dokunacağını belirten Holguin, bunu hayata geçirmek için çaba gösteren Komite’ye ve yerel topluluklara teşekkürlerini sundu, tebriklerini iletti.





Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025, 09:47