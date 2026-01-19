Fiyatlar uçtu

Abdullah SUİÇMEZ

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı bütçeleri zorladı. Özellikle kiraz kilosu 800 lira olarak satışa sunulurken, vatandaş yanına yanaşamadı. Kestanenin 400 lira, nektarinin 300 lira ve yeşil biberin 250 lira olarak satışa sunulduğu pazarda, fiyatlar vatandaşın alım gücünü zorladı. Pazarda yaban mersini, fasulye, mantar, bezelye ve üzüm çeşitleri 200 lira, kolakas, çeri domates, hurma, çilek ve yer elması 150 lira, domates ise 100 lira olarak satışa sunuldu. Vatandaşlar, özellikle kiraz ve bazı meyve fiyatlarının bin liraya yaklaşmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında alışveriş yapmakta zorlandıklarını belirtirken, bazıları yalnızca uygun fiyatlı ürünleri alabildiklerini söyledi.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Kiraz: 800 TL

Kestane: 400 TL

Nektarin: 300 TL

Yeşil biber: 250 TL

Yaban mersini (Paketi): 200 TL

Fasulye: 200 TL

Mantar: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Üzüm çeşitleri: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kolakas: 150 TL

Çeri domates: 150 TL

Hurma: 150 TL

Çilek: 150 TL

Yer elması: 150 TL

Armut: 120 TL

Ayva: 120-150 TL

Elma çeşitleri: 120 TL

Patlıcan: 120 TL

Kapya biber: 100 TL

Turp: 100 TL

Sarma (Tanesi): 100 TL

Domates: 100 TL

Brokoli: 80 TL

Mango (Tanesi): 75 TL

Pancar: 70 TL

Muz: 70 TL

Avokado (Tanesi): 70 TL

Salatalık: 60 TL

Havuç: 50-60 TL

Kereviz: 50 TL

Karnabahar: 50 TL

Kabak: 50 TL

Mandalina: 50 TL

Soğan: 30 TL

Patates: 30 TL

Marul (bağı) 30 TL