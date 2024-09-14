İkisi de cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen Sonbahar Operasyonunda ele geçirilen kilo ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturma tamamlandı.

En tehlikeli uyuşturucu türünü tasarruf eden Tuğrul Önem ile Sadun Avcil dün teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 1 Eylül 2024 tarihinde, 18.00 sıralarında, Anıt Çember bölgesinde gerçekleştirilen “Sonbahar” isimli operasyon sonucunda, Tuğrul Önem ile Sadun Avcil’in alıkonulduğunu söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan çanta içerisinde, 6 adet naylon poşete sarılmış halde, 2 kilo ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Zanlıların 2 kez mahkeme huzuruna çıkarılarak, haklarında 12 gün tutukluluk emri temin edildiğini anımsatan polis, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, meseledeki uyuşturucu miktarının oldukça külliyatlı olduğunu ve ileride uzun süreli hapis cezası almaları kuvvetle muhtemel olan zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 ayı geçmemek şartıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.