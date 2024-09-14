Rapor gelmedi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiği belirtilen Yusuf Can ile suç ortağı aynı zamanda kızın üvey annesi Suzanna Michail hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, duruşmada 17 yaşındaki kız hakkında, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden rapor beklendiği açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlı Yusuf Can’ın, 2024 yılı içerisinde, Boğaziçi ile Aygün köyleri arasındaki bir evde, Suzanna Michail’in de teşvikiyle, 17 yaşındaki engelli kıza birçok kez tecavüz ettiğini anımsattı.

Olayın 28 Ağustos tarihinde bildirildiğini, her iki zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, Yusuf Can’ın ifade vererek suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün süreyle ek tutuklama emri alındığını belirtti. Polis memuru, bu süre içerisinde birçok ifade alındığını ve birçok kamera görüntüsü incelediklerini söyledi. Polis memuru, ayrıca müşteki kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın sürdüğünü müşteki kız ile ilgili beklenen raporun henüz gelmediğini belirterek, mahkemeden ek süre talep etti.

Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.