İçiciler dışarıda satıcı içeride

Gönyeli’de gerçekleştirilen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan Ürdünlü üniversite öğrencileri Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh, Zaid Mohammad Saeed Abu Subaih ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh dün yeniden mahkemeye çıkardı. Duruşmada zanlıların evinde uyuşturucu satışından elde edilen 8 bin TL de bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Eylül 2023 tarihinde alınan bilgide Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün saat 16.40 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evine arama yapılmak üzere gidildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı ile evde bulunan Zaid Mohammad Saeed Abu Subai ve Adnan Amjad Adnan Shreideh’ın arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri, bir gram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan elektronik terazi, 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Alsaleh’in, Subaih ve Shreideh ile birlikte Gazimağusa’ya gidip, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Alsaleh’in uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini belirtti.

Uyuşturucuyu Bilal Ghassan sattı

Gazimağusa’dan uyuşturucu almaya giden 3 zanlının bir kısım hintkenevirini de birlikte içtiklerini kaydeden polis, Alsaleh ile Shreideh’in suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, zanlılardan Zaid Mohammad Saeed Abu Subaih ve Adnan Amjad Adnan Shreıdeh’in üniversite öğrencisi olduğunu, Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’ın ise ülkede kaçak olarak kaldığını belirtti. Polis, ayrıca Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh’ın suçtaki rolünün uyuşturucu satışı olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Zaid Mohammad Saeed Abu Subih ve Adnan Amjad Adnan Shreideh’in 15 bin TL nakit teminat yatırmalarına ve birer kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. Bilal Ghassan Nawaf Alsaleh ise 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.