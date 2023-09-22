‘Bin dolar ödedim’

Hüseyin ÇİÇEK

Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına erişerek birçok yabancı şahsa oturum izni veren çetenin, para karşılığında oturum izni çıkardığı İranlı zanlı Sohrab Bazazi yakalandı. Muhaceret Dairesi görevlileri tarafından fark edilerek polise teslim edilen zanlı, verdiği ifadede, bin dolar para karşılığı bir yıllık oturum izni aldığını itiraf etti.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vahit Bakkal, zanlının, 20 Eylül 2023 tarihinde, ikamet izni iptali için Muhaceret Dairesi’ne gittiğini söyledi. Polis, görevlilerin, zanlının işlemlerinin şüpheli olduğunu fark ederek kontrol ettiğini ve 1 Mart 2023 ile 1 Mart 2024 tarihlerini kapsayan oturum izninin usüle uygunsuz olarak yapıldığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının ikamet izni evraklarının, Muhaceret Dairesi ve polise hiç bir zaman ulaşmadığının tespit edildiğini açıkladı. Zanlının, kendilerine teslim edildiğini bildiren polis, suçunu itiraf ettiğini, “bir şahsa bin dolar vererek izni aldım” diyerek gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talep etti. Mahkeme, zanlının 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.