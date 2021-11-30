Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, geçtiğimiz Cuma akşamı iğrenç bir olayın yaşandığına ilişkin ihbar sonrasında harekete geçen polis 3 kişiyi gözaltına alıp, dün mahkemeye çıkardı.

İddiaya göre; Fuat Ateş, Ali Zülfikar Kılıç ve Mustafa Pınar isimli 3 kişi; 16 yaşındaki kızı 3 ayrı bara götürüp iyice içirdikten sonra, Ali Zülfikar Kılıç’a ait eve götürdü. Tecavüz olayının burada gerçekleştiği iddia ediliyor.

Mahkemeye aktarılan şahadete göre; 26 Kasım Cuma gecesi 16 yaşındaki genç kızı Gazimağusa Suriçi’nde bir konsere götürüp içiren zanlılar, daha sonra başka bir mekana geçti.

Burada genç kıza alkol sunumu devam etti. Üçüncü durak ise zanlılardan Mustafa Pınar’ın da ortağı olduğu bir başka eğlence mekanı oldu. Alkol tavan yapınca genç kız, zanlılardan Ali Zülfükar Kılıç’ın evine götürüldü.

Üç zanlının genç kıza tecavüz ettiği öne sürülürken, dünkü duruşmada iddialar aktarıldı.

Üç yere götürüp içirdiler

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıların 26- 27 Kasım 2021 tarihleri arasında 16 yaşındaki kızı, önce Gazimağusa Suriçi’ndeki bir işletmede konsere götürüp rızası ile alkol almasını sağladıklarını belirtti.

Yücetürk, akabinde zanlıların yine genç kızı Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işletmedeki bara götürüp alkol almasını sağladıklarını açıkladı. Polis; zanlıların, daha sonra kapalı durumdaki zanlı Mustafa Pınar’ın da ortağı olduğu bir işletmeye gittiklerini, genç kızın burada da alkol almasını sağladıklarını açıkladı.

Polis memuru, daha sonra sarhoş olan kızın, zanlı Ali Zülfikar Kılıç’ın Gazimağusa’daki ikametgâhına götürüldüğünü, ikametgahın salonu içerisinde kıza tecavüz edildiğini söyledi.

Doktordan rapor alındı



Olayın polise 28 Kasım 2021 tarihinde bildirildiğini belirten Yücetürk, aynı gün kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve son 3 gün içerisinde cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edilip gerekli doktor raporlarının temin edildiğini aktardı.Yücetürk ayrıca şikayetçi kızdan doktorların ilgili tahlil ve tetkiklerin yapılmasının sağlandığını açıkladı.Aynı gün şikayet üzerine tüm zanlıların hakkında Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nden derdest emrinin temin edildiğini kaydeden Yücetürk, dün gece yarısına doğru tespit edilerek tutuklandıklarını açıkladı.Tecavüz şüphelilerinin üçünün de polise birer gönüllü ifade verdiğini aktaran polis, Fuat Ateş ile Mustafa Pınar’ın ifadelerinde tecavüz olayının gerçekleştiği durum ile ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığını söylediklerini aktardı.Yücetürk, zanlı Ali Zülfikar Kılıç’ın ise olay gecesi kendi ikametgahına gidildiğini, Fuat Ateş’in kızla birlikte olduğunu itiraf ettiğini açıkladı.Ali Zülfikar Kılıç’ın ikametgahında bir adet dizüstü bilgisayar, bir adet USB ve iki adet ikili koltuğun emare alındığını ve emarelerin incelenmesine başlandığını açıkladı.Yücetürk, zanlıların telefonlarının incelenmesine başlandığını, hem şikayetçinin hem de zanlıların ifadelerinde gidildiğinden bahsedilen yerlerle ilgili kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesinin yapıldığını açıkladı.

Kameralar incelenecek

Yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların tutukluluğunun devamının elzem olduğunu belirten Yücetürk, ilk şikayetin kız tarafından önce annesine yapıldığını açıkladı.

Olay gecesi ilgili işletme ve çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin mercek altına alındığını aktaran polis; soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, meselenin de ciddiyetine vurgu yaptı ve zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.