Devamı gelecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten Perabet’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan dört kişiden biri serbest kalırken, yeni bir gözaltı gerçekleşti.

Tutukluluğu devam eden Ekin Korkmaz, Fatma Gizem Ardıç ve yeni gözaltına alınan Serap Kotbaş, dün mahkemeye çıkarıldı. Serap Kotbaş’ın Call Center hizmeti veren şahısları eğiten kişi olduğu belirtilirken, suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğu açıklandı. Suçla bağlantılı 5 kişinin daha arandığı belirtildi.

Ayrıca Perabet’e erişimin iki kez mahkeme emriyle engellendiği ancak her defasında isim değiştirerek, tekrar faaliyete geçtiği yinelendi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Bora Çelebi, alınan bilgi ışığında Ekin Korkmaz’ın, Gazimağusa’nın Karakol bölgesinde bulunan evine baskın yapıldığını söyledi. Polis, evde yapılan aramada bir adet dizüstü bilgisayarı ile 2 adet cep telefonuna el koyulduğunu belirtti.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında, Fatma Güzem Ardıç’ın evinin de arandığını; bir adet dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, ayrıca bir sabit telefonuna el konduğunu ifade etti.

Polis, her iki zanlının da gözaltına alındığını, sanal bahis sitesi için call-center hizmeti yaptığının belirlendiğini ifade etti.



Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı Serap Kotbaş’ın da yakalandığını söyledi.

Ders veriyordu

Polis memuru Çelebi, zanlı Serap Kotbaş’ın, bir apartman dairesinde “Perabet” isimli yasa dışı bahis ve kumar sitesine call-centre temsilciliği hizmeti verdiği ve ayrıca call-centre hizmetinde çalışacak olan kişilere call-centre temsilciliği hizmetinin nasıl yapılacağı ve sanal bahis oynayacak müşterilerin “Perabet” isimli siteye yönlendirilmelerini nasıl sağlayacakları yönünde ders verdiğinin öğrenildiğini açıkladı.

Mesele ile ilgili olarak 26 Kasım 2021 tarihinde zanlı Kotbaş’ın yeni adresinin tespit edilerek zanlı Kotbaş’a ait evde mahkeme emri ile arama yapıldığını belirten Çelebi, zanlı Kotbaş’ın yatak odasında “Perabet” isimli yasa dışı sanal bahis ve kumar sitesinin çalışanlarının müşteriler ile nasıl konuşacaklarının yazılı olduğu ajanda ve zanlı Kotbaş’ın tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare alındığını açıkladı.

Zanlı Kotbaş, ayni gün tutuklandığını belirten Çelebi, zanlı Kotbaş’ın, 27 Kasım 2021 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk süresinin temin edildiğini aktardı.

Yürütülen soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan ve “Perabet” isimli yasa dışı sanal bahis sitesine hizmet verdikleri tespit edilen 5 kişinin daha ismine ulaşıldığını kaydeden Çelebi, aranan bu 5 kişinin zanlılar ile bağlantısı olduğunun tespit edildiğini ifade etti.

Polis, bahis sitesinin ilk önce, Perabet 483 olarak faaliyet gösterdiğini ancak mahkeme emri ile erişiminin engellendiğini, daha sonra Perabet 487 olarak yeniden faaliyete girdiğini söyledi. Polis, Perabet 487’nin de erişiminin mahkeme emri ile engellendiğini ancak, bu kez de Perabet501 olarak yeniden faaliyete geçtiğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranmakta olan zanlıların olduğunu, ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü bildiren polis memuru Bora Çelebi, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlılar Ekin Korkmaz, Fatma Gizem Ardıç ve Serap Kotbaş’ın 4 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.