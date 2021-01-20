Geç kalmış şikayet

Suna ERDEN

Girne’de meydana geldiği iddia edilen olayda birlikte yaşadığı F.K.(K-35) isimli kadının şu anda

8 yaşında olan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen A.Y. (E-40) yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı tutuklama talebiyle zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 2019-2020 yılları arasında 3 farklı günde kız çocuğunu istismar ettiği belirtildi.

Polis, iddiaların araştırılacağını, psikolog eşliğinde 8 yaşındaki kız çocuğuyla konuşulacağını belirterek, tutukluluk talep etti.

Soruşturmayı yürüten polis, F.K. isimli şahsın önceki gün karakola gelerek şikâyetçi olduğunu söyledi. Polis, F.K.’nin şikâyetinde bir dönem birlikte yaşadığı eski erkek arkadaşının şu anda 8 yaşında olan kızına 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiğini belirtti. Polis, F.K’nin zanlının 3 ayrı günde kız çocuğunun cinsel organını elleyerek, kucağına alarak ve penisini kızına tutturarak cinsel istismar suçunu işlediğine dair ifade verdiğini, bunun üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı:

Kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.