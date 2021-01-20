Türkiye’ye büyük ilgi

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, 2021 yılı yaz sezonu rezervasyonlarının bir önceki yıla göre yüzde 250 artış kaydettiğini bildirdi. Coronavirüs aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğü, en çok tercih edilen ülkeler arasında ise Türkiye’nin yer aldığını belirtildi.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, sektörü etkileyen Covid-19 kısıtlamalarının ilerleyen dönemde gevşetilmesine ilişkin beklentilerin arttığına vurgu yapılırken 2021 yaz sezonu için sektörel canlılıkla birlikte rezervasyonların önceki yıla kıyasla yüzde 250 arttığı bilgisine yer verildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye değerlendirmede bulunan EasyJet Başkanı Johan Lundgren ise, “İnsanların tatile gidebilecekleri ilk fırsatta gideceklerini biliyoruz.” ifadesini kullandı.

Lundgren halihazırda tatil rezervasyonları içerisinde en çok mayıs ayının tercih edildiğini kaydetti.

Alman turizm devi TUI'den 15 Ocak’ta yapılan açıklamada, İngiltere’de uygulanmaya başlayan yeni tip Coronavirüs aşılmalarının cesaret vermesiyle 50 yaş üstü İngiliz turistlerin tatil rezervasyonlarında artış görüldüğünü, en çok tercih edilen ülkeler arasında ise Türkiye’nin yer aldığını bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 11:25