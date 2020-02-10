İş yok para yok

Suna ERDEN

Bir arkadaşı ile birlikte 18 Ocak 2020 tarihinde Kuzey Kıbrıs’a gelen, Girne Limanı’ndan ülkeye giriş yaptıktan iki gün sonra yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a giden Mostafa Pireh Zadi, kaçak yollardan geri gelmeye kalkışında yakalandı. Sınırda askerler tarafından tespit edilen zanlı yakalandıktan sonra polise teslim edildi.

Zanlı ifadesinde arkadaşı ile birlikte 20 Ocak’ta güneye gittiğini, iş aradığını ancak bulamadığı için geri geldiğini söylediği öğrenildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

19 gün kaldı

Soruşturmayı yapan polis memuru, Mostafa Pireh Zadi’nin 08 Şubat 2020 tarihinde saat 16.40 raddelerinde Zümrütköy'den KKTC'ye gizlice ve izinsiz olarak girdiği sırada askeri makamlarca tespit edildiğini belirtti. Polis, gözaltına alınan zanlının sorgulandığını, 18 Ocak 2020 tarihinde Girne Limanı’ndan arkadaşıyla giriş yaptığını, 20 Ocak’ta yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını itiraf ettiklerini söyledi. Polis memuru, zanlının A.D. isimli arkadaşının güneye gittikten bir gün sonra geri dönüp, Lokmacı Sınır Kapısı’nda KKTC polisine teslim olduğunu ifade etti.

Polis, zanlı Zadi’nin ise 8 Şubat 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta kaldığını ve kuzeye geçmek için askeri bölgeyi ihlal ederken yakalandığını aktardı. Polis, olayın halen soruşturulduğunu belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.