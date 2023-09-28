Suçunu kabul etti

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de çalıştığı su dağıtım firmasına ait 31 bin TL parayı çaldığı iddia edilen

Ali Can Uçak şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının müşterilerden tahsil ettiği paraların yanı sıra 43 adet damacana su çaldığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Alayköy’de bir su dağıtım firmasında çalışan zanlının 2023 yılı Temmuz-Eylül ayları arasında pazarladığı damacana sularına karşılık müşterilerden aldığı 31 bin 465 TL parayı şirketine teslim etmeyip çaldığını söyledi. Polis memuru, zanlının önceki gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 21-23 Eylül tarihleri arasında 43 adet damacana su çaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının gönüllü ifade vererek, suçlarını kabul ettiğini söyledi.

Alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.