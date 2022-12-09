Gelene, geçene gösterdi

Lefkoşa’da gece yarısı park halindeki aracında mastürbasyon yapan Günay Baldız, kendisini görüp rahatsız olan kadınları da taciz etti. Cinsel organı açıkta olduğu halde araçtan inen zanlı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı cinsel taciz, namus ve ahlaka aykırı hareket ve sarhoşluk suçlarından yargılanmak üzere 40 bin TL nakit teminat şartıyla serbest bırakıldı. Duruşmada zanlının olay esnasında alkollü olduğuna dair tespit yapıldığı açıklandı.

Teminat duruşmasında olguları aktaran polis, olayın 8 Aralık 2022 tarihinde saat 01.20 sıralarında Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının MV618 plakalı araç içerisinde oturur bir pozisyonda iken mastürbasyon yaptığı bir sırada, o esnada caddeden geçen 4 kadının kendisini görerek hızlıca uzaklaşmaya çalıştığını açıkladı. Polis, zanlının ise aracıyla hızlıca kadınların yanından geçip park ettikten sonra, araçtan inip cinsel organı dışarda ve herkesin görebileceği bir şekilde yanlarından geçtiğini açıkladı.

Polis, alınan ihbar doğrultusunda bir ekibin olay yerine gittiğini ve zanlının olay yerinde tespit edilerek Lefkoşa polis müdürlüğü adli şubeye celp edildipini belirtti.

Polis, şube içerisinde zanlıya yapılan alkol testinde 83 promil alkol tesiri altında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Zanlı hakkında cinsel taciz, namus ve ahlaka aykırı hareket ve sarhoşluk suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, tüm ifadelerin alındığını ve kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 kefilin 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve zanlının 40 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.