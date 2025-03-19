Gelirken üzerimde unuttum

Suna ERDEN

Girne Turizm Limanı’nda polis ve gümrük ekiplerinin ortak düzenlediği “Birlik Operasyonu” kapsamında silahla yakalanan 24 yaşındaki Emre Alp dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekiplerinin iş birliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, KKTC’ye TIR’la giriş yapan ve üzerinde bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait bir şarjör bulunan Alp hakkında tutuklu yargı kararı verildi.

Türkiye’de uyuşturucu ve yaralama suçlarından sabıkası olduğu öğrenilen zanlını, Türkiye’de husumetlileri olduğu için tabanca ile gezdiğini adaya giriş yaparken belinde unuttuğunu söylediği açıklandı.

45 gün cezaevinde

Duruşmada olguları aktaran polis, ortak operasyonun 14 Mart 2025 tarihinde saat 11.30 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi. Polis, ülkeye gelen gemiyle gelen TIR’ın sürücüsü Emre Alp’in üzerinde yapılan aramada kot pantolonun ön kısmına gizlenmiş vaziyette, seri numarası silinmiş Avusturya yapımı Glock marka 9 mm çapında tabanca ve şarjör bulunduğunu açıkladı.

Polis, tabanca ve şarjörün emare alındığını, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verdiğini, ,Türkiye’de husumetlileri olduğu için tabanca ile gezdiğini, adaya giriş yaparken ise belinde unuttuğunu söylediğini aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderdi.

