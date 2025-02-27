Gemiye binip geldim

Lefkoşa’da bulunan Yiğitler Burcu Parkı’nda şüpheli görülerek, tutuklanan 31 yaşındaki Kayacan Kayış dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının sınırı belirleyen tellerin yanında tespit edildiği, üzerindeki çantada keski, cımbız, mikro kalem gibi iş aletleri bulunduğu belirtildi.

Hakkında 2 gün ek tutuklama emri alınan zanlı ise Türkiye’de mutlu olmadığını, yeni bir hayat kurmak için gemiye binip geldiğini söyledi.

Elektrikçi olduğunu, iş bulmak için KKTC’ye geldiğini söyleyen zanlı, çantasında bulunanların da ekipmanları olduğunu dile getirdi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde saat 22.50 raddelerinde Yiğitler Burcu Parkı içerisinde tel örgülerin yanında şüpheli görülerek, tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının tasarrufunda bulundurduğu siyah renk sırt çantası içerisinde “3 çift kullanılmamış̧ isçi eldiveni, keski, pense, 100 adet yara bandı, 2 adet rulo plaster sargı kiti, 3 adet tırnak makası, cımbız ve mikro marka keçeli kırmızı kalem” tespit edildiğini açıkladı.

Polis; izahat istendiğinde zanlının kalacak yeri ve ne amaçla orada bulunduğu hususunda açıklama yapamadığını belirtti.

Polis memuru, zanlının camilerde yattığını, bir süre bir otelde kaldığını ancak adres veremediğini dile getirdi. Polis, zanlının 24 Şubat tarihinde ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını ifade ederek, ne amaçla KKTC’ye geldiğini araştıracaklarını, ihraç işlemleri başlatacaklarını söyledi.

Polis memuru, soruşturma amaçlı zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Amacın güneye gitmek değildi

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise yeni bir hayat kurmak için gemiye binip ülkeye geldiğini dile getirdi.

Zanlı, “elektrikçiyim, amacın bir süre gezmek ve iş bulursam kalıp çalışmaktı. Yanımdaki aletler iş ekipmanlarımdı. Amacın güneye kaçmak değildi. Yeni bir hayat kurmak için buraya geldim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.

