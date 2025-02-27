‘Yakın takipçisi olacağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Karpaz’da yaşanan ve büyük tepki çeken eşek katliamı ile ilgili yürütülen soruşturmayı yakından takip ettiklerini duyurdu.

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy tarafından yapılan açıklamada, partinin ilk günden itibaren suçluların yakalanması ve yaban hayatının korunması konusundaki hassasiyetini ortaya koyduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili 4 kişiyi tutuklayarak yargı huzuruna çıkardığını hatırlatan Akansoy, tutuklanan zanlılardan birinin CTP Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Meclis Üyesi Evren Dağ olduğunu ancak Dağ’ın olayla ilgisi olmadığını beyan ettiğini ifade etti.

"Masumiyet karinesine halel getirmeksizin, yaşanan bu vahim olayla ilgili sorumluların bulunması noktasındaki kararlılığımız bakidir" diyen Akansoy, partinin süreci yakından takip edeceğini ve yargı kararına göre gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

