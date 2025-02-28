İstanbul'da tarihi zirve

ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut verici. Ukrayna krizine barışçıl çözümü reddetmiyoruz" dedi.

Rusya heyeti, ABD ile görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na gitti.

Görüşmede ikili anlaşmazlıklar ele alındı.

TASS haber ajansına göre görüşme sona erdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün yaptığı açıklamada Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin karşılıklı çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini duyurmuştu.

İlk temaslar umut verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Güvenlik Servisi'nin Moskova'daki merkezinde görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "ABD yönetimiyle ilk temaslar umut verici" dedi.

"Ortakların pragmatizm göstermeleri ve seleflerinin klişelerini reddetmeleri önemlidir" diyen Putin, şunları ekledi: "Rusya ve ABD işbirliği kurmaya hazır. Ukrayna krizine barışçıl çözümü reddetmiyoruz. Bazı Batılı elitlerin ABD ile diyaloğumuzu baltalamaya çalışacağının farkındayız."

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesinin sorunlarımızı çözmeye yaklaştıracak bir dizi görüşmenin ilki olmasını umuyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Ankara'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş açıklamasında, "Ukrayna ile Rusya arasında savaş sona ermeli. Diplomasi masası mutlaka sürdürülmeli. Biz diyalog için çaba sarf ettik, Rusya - Ukrayna arasında arabulucu olabiliriz" dedi.