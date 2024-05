Genel greve doğru

Ömer KADİROĞLU-Hamit ER

Hayvan üreticilerinin üç gün önce Başbakanlık önünde başlattığı araçlı eylemler devam ederken, çok sayıda sendikanın desteğiyle hükümete ithal et kararının iptali yönünde yarına kadar süre verildi. Hükümetin, bu yönde adım atmaması halinde pazartesi gününden itibaren ülke çapında genel grev dahil kapsamlı eylemlerin başlayacağı belirtildi.

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları “Bizim başlattığımız bu eylem toplumsal bir eyleme dönüşmüştür” dedi.

Hayvan üreticileri dün Başbakanlık binasının yanı sıra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bahçe kapılarını sökerek, bölgede ateş yaktı. Eylemin bugün de devam edeceği açıklandı.

Eylemin dozu arttı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği'nin Lefkoşa’da başlattığı araçlı eylemi dün de devam etti.

Üreticiler, eylemin yönünü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na çevirdi. Polis, Bakanlık önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bakanlığın demir kapısı üzerine büyükbaş hayvan kellesi asan eylemciler, Bakan Erhan Arıklı’ya istifa çağrısı yaptı.

Lastik ve balya yakmaya devam eden eylemciler, Başbakanlık ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demir parmaklıklarını kırdı. Bu sırada bir eylemci yaralandı.

Başbakanlık binasına yumurta atan eylemciler, yola silaj da döktü.

Bakanlık önünde yakılan ateşin itfaiye tarafından söndürülme girişimi üzerine eylemde kısa süreli gerginlik yaşandı. Eylem esnasında bir üretici yaralandı.

Süreç toplumsal direnişe dönüştü

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, saat 16.30’da sendikalarla toplantı yapacaklarını belirterek, “Süreç toplumsal direnişe dönüştü. Toplantıda sendikaların genel grevi de dahil her şey konuşulacak” dedi. Naimoğulları, “toplumu ve üreticiyi bitiren zihniyetin" istifasını istediklerini söyledi.

Toplantı yapıldı, karar açıklandı

Daha sonra Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile bazı sendikalar Kamu İşçileri Sendikası’nda (KAMU-İŞ) toplantı yaptı.

Toplantıda hükümetin aldığı ithal et kararını cuma gününe iptal etmemesi halinde pazartesi günü genel grev yapılması kararı alındı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi ise devam edecek. KAMU-İŞ’te yapılan toplantını ardından Birlik ve sendika yetkilileri Başbakanlık önünde alınan kararı açıkladı. KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı (EL-SEN) Ahmet Tuğcu ve Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı konuşma yaptı.

Serdaroğlu: Genel grev yapılacak

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, toplumun yok oluşunun önüne geçmek adına bir araya gelindiğini söyleyerek, sorunun esas kaynağının maliyet olduğunu söyledi. Toplantıya katılan örgütlerin hükümetin et ithali kararını cuma gününe kadar iptal etmemesi halinde pazartesi genel grev yapılması noktasında birleştiğini dile getiren Serdaroğlu, eylemlerin devam edeceğini belirtti.



Naimoğulları: Et ithali kararı geri çekilsin

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları da ithal et kararının durdurulmasını istediklerini söyleyerek, et ithali yapılacaksa buna birlikte karar verilmesi gerektiğini belirtti. Naimoğulları, karar geri çekilmezse eylemlerin devam edeceği, pazartesi de genel grev yapılacağı uyarısında bulundu.

Şenkaya: Yok olacağız

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, ithal etin “kasapları da hayvancıları da yok edeceğini” söyleyerek, kararın kaldırılmasının ortak görüşleri olduğunu belirtti.

Nizam: Zarar göreceğiz

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, ithal etin bu şekilde ülkeye gelmesinin ilgili kesimlere zarar vereceğini söyleyerek, sorunun istişare edilerek çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bengihan: Birbirimize sahip çıkmalıyız

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Birbirimize sahip çıkmalıyız, Kıbrıslı Türkler olarak gidecek başka yurdumuz yoktur” diyerek, hükümete eylem hakkına saygı duyarak, toplumsal barışı sağlaması çağrısında bulundu.

Kaos yaşanıyor

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da “Eylemin üçüncü gününde hükümete bizi birleştirdiği için teşekkür ederim” dedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, niyet varsa et fiyatlarının düşürülebileceğini ülkede üç günden beri kaos yaşandığını söyleyerek, “Bunu çözecek olan hükümettir. Hükümet tüm paydaşları çağırıp bu sorunu çözebilir” diye konuştu.

Restorancılar Birliği görüşünü açıkladı

Bu arada Restorancılar Birliği, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini değerlendirerek, “Halkımız ve üyelerimiz, en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir” açıklaması yaptı. Birlik’ten yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Eylemin içeriği ve taleplerle ilgili olumlu/olumsuz bir pozisyonumuz olmamakla birlikte tek duruşumuz aynı gemide olduğumuzdan hareketle ortak aklın oluşması yönündedir.

Halkımızın ve üyelerimizin en azından Güney komşumuzun fiyatlarıyla ete ulaşım hakkına sahiptir. Yeniden hükümeti bir an önce tüm paydaşları bir araya getirerek bilimsel veriler ışığında gerekirse acilen tüm paydaşların içerisinde bulunan bir toplantı düzenleyerek kalıcı çözüm bulmaları yönünde çağrıda bulunuruz. Aksi halde kaybeden üyelerimiz ve halkımız olacaktır.”