‘Keyif için’

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Marios Elhoury’un aracında yapılan aramada 35 gram kokain ve hassas terazi bulundu.

Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, ifadesinde uyuşturucu maddeyi şahsi kullanımın için bulundurduğunu söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 21 Mayıs 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, Metehan Kapısı’nda, Narkotik Ekipleri tarafından KKTC’ye giriş yapan zanlının kullanımındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, zanlının tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında kokain ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu kişisel kullanımı için aldığını ancak bu beyanın araştırılacağını söyledi.

Polis, uyuşturucunun analize gönderileceğini, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.