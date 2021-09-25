Gerekli önlemler alındı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 13 Eylül’den düne kadar okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 13-24 Eylül tarihleri arasında okullardaki koronavirüs tablosunu paylaşarak, tespit edilen vaka ve temaslı sayılarının haftalık olarak paylaşılacağını belirtti.

Amcaoğlu açıklamasında, yüz yüze eğitime başladıktan sonra 59 bin kişilik eğitim camiasının haftalık Kovid-19 testlerini yaptırdığını, bunun pandemiyi kontrol altına alma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, Sağlık Bakanlığı ile tedbirler konusunda sürekli istişare içerisinde olduklarına da işaret ederek, “Okullarımızda her türlü önlem alınmıştır ve bulaş-temas protokolü dediğimiz sistem başarıyla uygulanmaktadır” dedi.

Pandemi sürecinde vakaların her yerde görülebileceği gibi okullarda da görülmesinin çok normal olduğunu belirten Amcaoğlu, okullardaki vakaların neredeyse tamamına yakınının okul dışı kaynaklı olduğu bilgisini de verdi.

Kullanılan dile dikkat edilmeli

Kamuoyunu telaşlandıran açıklamalara değinen ve basın-yayın kuruluşlarından kullandıkları dile dikkat etmelerini rica eden Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Tüm dünyada konunun uzmanları, pandeminin hayatımızın yeni bir gerçeği olduğunu ve bununla yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söylemektedir. Okulları yeniden kapatmak gibi bir lüksümüz olmadığı inancındayım. Eğitimde kaybedilecek tek bir gün dahi yoktur. Bakanlığımız, öğretmenlerimiz ve eğitim sektöründe yer alan tüm emekçilerimiz yüz yüze eğitimin devamını sağlamak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Velilerimizden ricamız, bize güvenmeleri, kurallara uymaları ve gerektiğinde yardımcı olmalarıdır.”

Bazı okullarda öğretmen eksikliği olduğu konusuna da değinen Amcaoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gerçekleştirdiği öğretmenlik sınavlarının sonuçlarıyla birlikte, bu sıkıntının en kısa sürede aşılacağını belirtti.

Verileri paylaştı

Amcaoğlu’nun paylaştığı Koronavirüs Tablosu’na göre, 13 Eylül’den düne kadar okullarda 82 öğrenci ve 32 öğretmenin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı; 76 öğrenci ve 49 öğretmen ise temaslı olduğu tespit edildi.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 32 pozitif, 17 temaslı; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 38 pozitif, 37 temaslı; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 12 pozitif, 22 temaslı öğrenci saptandı.

İlköğretim Dairesi’nde bağlı okullarda 26 pozitif, 38 temaslı; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 1 pozitif, 5 temaslı; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 5 pozitif, 6 temaslı öğretmen belirlendi.

Başarılı öğrencileri kutladı

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatlarında derece elde eden 20 Temmuz Fen Lisesi öğrencileri ile öğretmenlerini kabul etti.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını ve Kıbrıslı Türk gençlerin neler yapabileceğini her ortamda gösterdiğini vurgulayarak, 20 Temmuz Fen Lisesi’nin başarılarının devamlılığını sağlamak için bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Verilen bilgiye göre, konuşmaların ardından TÜBİTAK 29. Bilim Olimpiyatları Kimya dalında bölgesel birincilik elde eden Hasret Sıla Çavuşoğlu’na (11. Sınıf Danışman Öğretmen Aylin Haktanır), Matematik dalında bölgesel üçüncülük elde eden Çağan Cebeci’ye (10. Sınıf Danışman Öğretmen Saniye Fidan) ve Biyoloji dalında bölgesel üçüncülük elde eden Mustafa Balcıoğlu’na (11. Sınıf Danışman Öğretmen Nur Naimoğlu) hediyeleri takdim edildi.