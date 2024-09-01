Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 61. Olağan Genel Kurulu, KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yapıldı, Oda Meclisi Üyeleri belirlendi.

Genel Kurula Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu, Türkiye’den oda, borsa ve vakıf yetkilileri, ekonomik örgüt temsilcileri, sendika temsilcileri ve oda üyeleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in açılış konuşması ve ardından sırasıyla misafir konuşmacıların Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Deniz: Enflasyonla mücadelede gerekli önlemler alınmalı

İlk konuşmayı yapan Turgay Deniz, “Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan ve uzun yıllardan beri bu halkın çıkarlarını ön planda tutarak siyasal hakları ve ekonomik kalkınması için mücadele eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bugün 61’inci genel kurulunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Bu gururlu günümüzde sizleri aramızda görmek bizim için önemli bir onur ve mutluluk vesilesidir.” diye konuştu.

Ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamda, hükümetin hayat pahalılığını tetikleyecek düzenlemelerden uzak durmasını gerektiğine dikkat çeken Deniz, enflasyonla mücadelede gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Çeler: Ticaret Odası, dünyaya açılan en önemli kapı…

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de, kimsenin kimseye zengin ya da fakir edebiyatı yapmaya hakkı olmadığını ifade etti.

Çeler, “Tabii ki ticaret insanları ve sanayicilerimiz, çalıştıkları, ürettikleri ve uğraştıkları sürece daha da zengin olmalıdır. Ancak diğer taraftan da emeğin de hakkını koruyarak, bu ülkenin geleceği için iki tarafında birbirini desteklemesi ve yükümlü olduğunu unutmamamız gerekir.” diye konuştu.

Çeler, devletin adil vergi toplama sistemini hayata geçirip kaliteli sağlık sistemi, güvenli yollar, sürdürülebilir bir çevre, yaşam ve refah için toplumun yararına kullanmak zorunda olduğunu belirtti.

Gardiyanoğlu: En önemli şey zaman

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, bir iş insanının en önemli şeyinin “zaman” olduğunu dile getirdi.

Ticari hayatın sıkıntılarının farkında olduklarını kaydeden Gardiyanoğlu, “Sayın Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla kayıtlarımıza baktığımızda hükümetimiz teşvik ve prim olarak bugüne kadar 1.6 milyar TL ödedi.” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, kayıt dışılığın önüne geçmenin en önemli hedefleri olduğunu vurguladı.



Amcaoğlu: Yönettiğiniz yapıyı iyi tanımanız gerekiyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, “Yönettiğiniz yapıyı iyi tanımanız gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Turizm ve eğitim konusunda yapılması gereken yatırımlara değinen Amcaoğlu, ihracat konusunda da adımlar atmaya devam ettiklerini ifade etti.

Enerjinin önemine dikkat çeken Amcaoğlu, birçok alanda ve sektörde enerjinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti.



Arıklı: Hükümetlerin ortalama ömürleri 11,5 ay

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da 1974'ten sonra KKTC’de kurulun hükümet sayısına değindi.

Arıklı, “İstikrar olmadan siyasi kalkınmadan da zaferlerden de bahsedemezsiniz.” dedi.

KKTC’de bugüne kadar kurulan hükümetlerin ortalama ömürlerinin 11,5 ay olduğuna dikkat çeken Arıklı, 1960'da kurulan başkanlık sisteminin Güney Kıbrıs'ta aynen devam ettiğini, KKTC’de de Başkanlık sisteminin bir an evvel konuşulmasının çok büyük fayda olacağını söyledi.

Arıklı, konuşmasında ayrıca Tayvan modeline de artık yavaş yavaş hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman: Bu ülkede yaygın bir mutsuzluk var

Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, istatistikle konuşmayı çok sevdiğini belirterek “Keşke olsa da konuşsak. Nüfusu bilmediğimiz bir yerde gençlerin kaç tanesinin iş bulduğunu ya da bulamadığını hesaplayabiliyoruz?” diye konuştu.

Erhürman, ülkede bu kadar ciddi sermaye birikimi varken gençlerin bu ülkede yaşamak istemediğini ve göç etmeyi düşündüklerini ifade etti.

Erhürman, “Yani bu ülkedeki mutsuzluk sadece yoksul kesimin yaşadığı bir şey değildir. Bu ülkede yaygın bir mutsuzluk, huzursuzluk ve umutsuzluk var. Çünkü mesele, ne kadar çok paranız olduğu meselesinin çok ötesindedir.” dedi.

Üyeler belirlendi

Genel Kurul’da, Divan Başkanlığına Atay Cafer, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve Divan sekreterliklerine de Dr. Nilay Onbaşı ve Şeniz Avcıoğlu getirildi.

Meclise giren üyeler şöyle belirlendi:

Lefkoşa Bölgesi: “Ahmet Melih Karavelioğlu, Ahmet Ratib, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Eda Kervanlı, Emre Olgun, Enver Çakartaş, Evren Günsel Erçelik, Fikri Şener, Güliz Kaner, Hilmi Can, İbrahim Özcan, Mazhar Iqbal Choudhry, Mehmet A. Kader, Mustafa Erk, Mustafa Hançerli, Necat Yüksel, Nilay Nizam Paralik, Okyay Sadıkoğlu, Olgu Afşaroğlu, Omaç Cin, Orhan Şevket, Rauf Denktaş, Savaş Çelik, Turgay Deniz, Zeynel Abidin Arar.”

Girne Bölgesi: “Alev Kahveci, Aziz Limasollu, Leyla Candar, Mehmet Başel, Memduh Aybar, Serhan Kombos,Şensev Ertan,Tüge Dolmacı, Yaprak Özyalçın, Yıldıray Ayan, Yüksel Akay, Ziynet Şah.”

Mağusa Bölgesi: “Ali Doratlı, Göksu Kelebek, Hasan Gazioğlu, Hüseyin Zeki, İzlem Nizam, Muhit İnce, Nihat Dörter, Niyazi İbrahim Ziya, Ramazan Gündoğdu, Salih Biren, Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu.”

