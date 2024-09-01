Güzel ülkemize sahip çıkalım

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların ezici bir çoğunluğu “ülkemiz çok güzel ve yaşanılacak bir yer. Sorunların çözümsüz kalması bizleri mutsuz etse de ülkemizden ayrılmak istemiyoruz” diyor. Sorunların çözümü yönünde atılan her adımın kendilerini mutlu ettiğini belirten vatandaşlar, Türkiye’nin de yardımlarıyla her türlü sorunun aşılabileceğine inanıyor.

“Gençlerin ülkeden göç etmesi bizleri fazlasıyla üzüyor” diyen vatandaşlar, bunun önlenebilmesi için yeni istihdam sahalarının açılmasını, ayrıca pahalılığın önüne geçilmesini istiyor. Vatandaşlar; daha çok elektrik kesintilerinden, yolların kötü olmasından ve adli suçların artmasından şikayet ederek “devletimiz bu sorunların üstesinden gelmelidir” diyor…

Ne dediler?..

Ümit Zilci

“KKTC’de yaşamaktan mutlu değilim. Hayat her gün daha kötüye gidiyor. Sadece maddi yönden değil sosyal açıdan da karakterimizi kaybettik. Açık kalp ameliyatı geçirdim ve başarılı olması beni mutlu eden tek şey oldu. Bu ülkede istenildiği zaman güzel şeylerin de yapılabileceğini göstermesi açısından umut vericidir. Bu ülkede her şey kötüye gidiyor ve bu da beni mutsuz ediyor.”

Suzan Arı

“Bu ülkede yaşamaktan memnunum ancak pahalılık ve insanların alım gücünün düşmesi beni mutsuz ediyor. Mutlu olduğum durum ise çocuklarımın yanımda olması ve sağlıklarının iyi olmasıdır.”

Emine Özmen

“KKTC’de yaşamaktan mutluyum. Vatanımızdır ve burada doğup büyüdük. Ülkede beni mutsuz eden şey pahalılıktır. Ekonomik sıkıntılar ve pahalılık nedeniyle eminim ki toplumun büyük bir kesimi mutsuzdur. Beni bu ülkede olmak burada yaşamak mutlu eden bir durumdur.”

Nilgün Karakuş

“Bu ülkede olmaktan memnunum. Beni üzen ve rahatsız eden pahalılık ve ulaşımdır. Fiyatlar her gün artıyor. Kıbrıs yurdumuzdur tabi ki burada olmayı seviyoruz ancak bu pahalılık olmasa yollarımız da biraz iyi olsa daha güzel olacak. Beni mutlu eden tek şey ise ailemdir.”

Osman Ertuğ

“KKTC’de olmaktan mutluyum. Uzun yıllar dış ülkelerde kaldım. Gerek eğitim gerekse görev maksadıyla yurt dışında kaldım. Ben KKTC’nin New York ve Washington temsilciliklerini de yaptım ve şu an ülkemde olmaktan mutluyum.

Ülkede sorunlar var ancak hiç biri çözülemeyecek sorunlar değildir. Ülkede beni üzen rahatsız eden olayları sıralayacak olursak bunlardan birisi enerjide hala daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşamamamızdır. Su anavatan Türkiye sayesinde geldi ancak bu suyun daha da yaygın bir şekilde kırsal kesime ulaşması lazım. Ulaşımda bir takım sorunlar var. Ulaşım ve konut en büyük sorunlarıdır. Diğer yandan enflasyon ve ekonomi de zaman içerisinde kontrol altına alınacaktır diye düşünüyorum. Beni mutlu eden durum ise güven içerisinde olmamızdır. Orta doğuda ve dünyada olanlara baktığımızda benim için can ve mal güvenliği çok büyük artı ve mutluluk kaynağı oluyor. Gazze’de olanlar Türkiye garantörlüğünün olmaması halinde başımıza neler gelebileceğini gösteriyor.”

Gönül Fettah

“Bu ülkede olmaktan memnunum ancak ülke gittikçe kötüye gittiği için mutsuz olmaya başladım. Ülkede beni üzen durum günden güne her şeyin kötüye gitmesi, pahalılık ve ekonomik kriz konularıdır. Ayrıca ülkenin eski örf adeti ve güzellikleri kalmadı. Eski Kıbrıs da maalesef kalmadı. Evet, iyi şeyler de oluyor ancak iyi olan her şey anlık mutluluk veriyor bizlere.”

Levent Hafızoğlu

“Bu ülkede doğup büyüdüğüm için mutluyum ancak ekonomiden ben de diğer insanlar da mutsuzuz. Eskiden bu ülkede emekli olan insanlar ev alırdı ancak şimdilerde emekli olan kişiler yeni bir işe girerek rahat yaşamak için çare arıyor. Bunun tek çözümü bu ülkenin tek olmasıdır. Eylül ayına girdik, Eylül ayı maalesef okula giden çocuğu olan aileler için korku dolu bir ay olacak. Diğer yandan pahalılık da bizleri mutsuz ediyor. Ülkede mutlu olduğum konu da savaşın olmamasıdır.”

Mehmet Mertçioğlu

“KKTC’de olmaktan memnun değilim. Her işimiz düzensiz ve planlama programlama yoktur. Ülkenin sorunlarını çözecek yeterli siyasi idare yoktur. Sektörlerin baskısı altında yapılan bir siyasi yönetim vardır. Elektrik sorunu çözülmedi, yollar dökülüyor, aydınlatma yok, siyasiler sorun çözücü hareketlerde bulunmuyor. Hükümetler yetersizdir. Ülkede fiyatlar aldı başını gidiyor. Asgari ücret alan ailelerin bu ülkede nasıl geçinebildiğini görmeleri gerekiyor. Ülkede kaçak, insan kaçakçılığı ve daha birçok sorun var o nedenle beni bu ülkede mutlu eden bir şey de yoktur. Böyle giderse Kıbrıs Türkü adadan göç edecek.”