‘Üzerimize düşeni yapacağız’

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, KKTC’nin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve eşi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Doğu Aydın ve eşi konukları elçilik girişinde karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere yolladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin mesajının okunmasıyla başlayan resepsiyon Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in konuşmasıyla devam etti. Serim, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücahit ve mücahidelerinin, Türkiye’deki gazilere tanınan hak ve ayrıcalıklardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını açıklayarak, yakın zamanda gelişmeleri duyuracağını kaydetti.

Büyükelçi Serim, bu destansı zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 261 yurtdışı misyonuyla dünya üzerinde üçüncü en geniş diplomatik teşkilat ağına sahip ülke olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Şüphesiz, Lefkoşa Büyükelçiliğimizin bağlı ve ilgili kurumlarıyla birlikte tüm bu misyonlar içerisindeki yeri müstesnadır. Zira, KKTC, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları gibi, gözbebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Bu bağlamda, Türkiye tüm gücüyle, her alanda KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.

Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz

Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için üzerlerine düşeni yapmaktan geri durmayacaklarının altını çizen Serim, KKTC’nin gelişerek güçlenmesi ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Büyükelçi Serim, KKTC’nin bugün Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu, her geçen gün uluslararası temaslarının arttığını; aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerliyor olduğunu söyledi.

Serim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri, vatan için mücadele etmiş tüm kahramanları anarak konuşmasını tamamladı.

Resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Nefesli Trio’sunun müzik dinletisiyle devam etti.

