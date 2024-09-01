Hafif yaralandı

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza saat 02.00’de Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde, 241 promil alkollü Aganiyaz Akumedov’un (E-32), yönetimindeki GG 914 plakalı salon araçla, Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada Düzova’da Ersoy Petrol istasyonu önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak, karşı şeride geçmesi ve yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Aganiyaz Akumedov kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisi ardından taburcu oldu.

17 yaşındaki yayanın ayağı kırıldı

Öte yandan Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen trafik kazasında yolu yaya olarak geçmeye çalışan 17 yaşındaki Necati Aktuğralı yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza saat 21.10’da Ortaköy’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, Mert Özön’ün (E-30), yönetimindeki SL 934 plakalı araçla Şht. Adnan Sipahi Sokağına dikkatsizce dönüşe geçtiği sırada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Necati Aktuğralı’ya (E-17) çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan yaya Necati Aktuğralı kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ ayak kemiğinde parçalı kırık teşhisi ile yapılan tedavisi ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

