Sevilen bir insandı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt sakinlerinden 64 yaşındaki Gürsel Özçırak dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Özçırak’ın vefatı sevenlerini üzdü.

Çevresi tarafından sevilen Özçırak’ın yaşamını yitirdiği kaza dün saat 15.55 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda gerçekleşti.

Yönetimindeki JG 822 plakalı araçla Lefkoşa’dan Güzelyurt’a giden Özçırak, ana yolun 4-5’inci kilometreleri arasında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Özçırak Bahçeşehir Üniversitesi yakınlarında yolun solundan çıkarak beton sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Özçırak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Acı haberi alan yakınları olay yerine akın etti.

Güzelyurt’un tanınan ve sevilen ismi Özçırak’ın kasap olduğu, zaman zaman bölge belediyesi için hayvan kesimi yaptığı öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024, 02:45