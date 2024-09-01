Araç kiralık

Ömer KADİROĞLU

Trafik ekipleri önceki gece ülke genelinde denetim gerçekleştirdi. Girne’de trafik kontrolü esnasında durdurulan kiralık araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yabancı uyruklu iki kişi tutuklanırken, soruşturma başlatıldı.

Ülke genelinde toplam bin 959 aracın kontrol edildiği denetimlerde 339 sürücüye ceza yazıldı, 37 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; önceki gece trafik denetimlerinde bin 959 araç sürücüsü kontrol edildi. 339 sürücüye ceza yazıldı ve 37 araç trafikten men edildi.

Ceza yazılan sürücülerden 112’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 28’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, ve 142’si diğer trafik suçlarını işledi.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de Şair Nedim Sokak üzerinde kontrol maksatlı durdurduğu araçta içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü ele geçirdi.

Polisten verilen bilgiye göre; I.M.O.A’nın(E-29) kullanımındaki ve S.B.O.’nun (E-26) yolcu olarak bulunduğu araçta, söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine yapılan aramada, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklanırken, soruşturma başlatıldı.



