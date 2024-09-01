Ne iş yaptığı araştırılıyor 

Suna ERDEN

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, 57 bin lira değerindeki iPhone 15 Pro Max marka cep telefonunu bir markette düşürdüğünü söyleyen, incelenen kameralarda hırsızlık yaptığı ortaya çıkan, tutuklanınca polise saldıran Fas uyruklu Rachida Fadıl dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 5 gün ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının “sirkat, ciddi darp, rahatsızlık çıkartma ve uygunsuz tavır harekette bulunmak” suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının 28 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Macro Markete gittiğini, cep telefonunu orada düşürdüğünü söyleyerek, bulunması için şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis memuru, marketin güvenlik kameralarını incelediklerinde zanlının 2 bin TL değerindeki 2 adet bayan güneş gözlüğünü, bir adet elektrik uzatma kablosunu, su, bir adet sofra bezi ve bir adet mısır gevreğini, kasiyere ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak çaldığını belirlediklerini söyledi.

Polis, zanlının 20.05’te, Şehit Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, tespit edilmesi üzerine, Adli Şubeye celp edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının makul mazereti olmaksızın yüksek sesle İngilizce anlaşılmayacak şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, huzursuzluk çıkaracak biçimde ellerini yukarı aşağı sallamak suretiyle uygunsuz tavırlarda bulunduğunu açıkladı.

Soruşturma memuru, zanlının polis memurlarının yüzlerine eliyle gelişi güzel vurup, sağ kol pazu kısmını ısırmak ve bir diğer polis memurunun sol kaşına dirseği ile vurmak suretiyle ciddi bir şekilde görevlerini yapmalarına kasten engel olduğunu belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsü araştırılacağını ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 5 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 5gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

