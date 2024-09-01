İğrenç bir durum

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili soruşturma sürerken, 17 yaşındaki engelli üvey kızının 52 yaşındaki Yusuf Can’la cinsel ilişkiye girmesini sağladığı iddia edilen Kıbrıslı Rum kadın Suzanna Michail ile zanlı Can dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Defalarca tecavüze uğrayan kızın Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı Can’ın 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde, Boğaziçi-Kuzucuk yolu kenarında bulunan A.M.’ye ait bahçe içerisinde, üvey annesinin teşvikiyle, cinsel ilişkiye rıza göstermeye ehli olmayan zihinsel engelli kıza birçok kez cinsel tecavüzde bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın 28 Ağustos’ta bilgilerine geldiğini belirtti ve tutukladığı zanlılar aleyhine, İskele Kaza Mahkemesi’nden 2’şer gün tutukluluk emri temin ettiğini anımsattı.

Polis, aynı gün bahçe evinde, ekip arkadaşlarıyla arama gerçekleştirdiğini ifade etti ve yatak üzerindeki nevresim takımı ve şilteyi incelenmek üzere emare zapt edildiğini kaydetti.

Polis, meseleyle ilgili her iki zanlının suçlarını itiraf ettiğini belirterek, olayı aydınlatmak için 8 kişiden ifade temin ettiğini söyledi.

Polis memuru, müşteki kızın, halen, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrol amaçlı tutulduğunu dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, olayın toplumda infial yarattığını belirterek, 6 gün ek süre istedi.

6 gün süreye itiraz etti

Polisin ardından söz alan zanlı Suzanna Michail, “evde çocuklarım bekliyor, poliste kalmak istemiyorum” diyerek talebe itiraz etti.

Mahkeme, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.