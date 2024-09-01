Kahraman gençler unutulmadı

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde ilk şehitler olarak bilinen Ulus Ülfet (27), İsmail Beyoğlu (24), Mustafa Ertan (15) ve Kubilay Altaylı (16) törenle anıldı.

Sönmezliler Ocağı önderliğinde Yenişehir’deki İlkadım Anıtı’nın yer aldığı Kurtuluş Meydanı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Toplumcu Demokrasi Partisi Başkanı Zeki Çeler ve bazı muharip dernek temsilcileri katıldı.

Konuşmalardan önce Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine katkıda bulunma heyecanının dört gencin hayatına mal olduğunu, Kıbrıs Türkünün verdiği şehitlerle mücadelesini sürdürebildiğini ve sesini dünyaya daha güçlü bir şekilde duyurabildiğini kaydetti.

Esenyel: İşe o ilk adım

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel de konuşmasında, adanın tümünü Yunanistan’a bağlama (ENOSİS) hedefiyle kurulan Kıbrıs Rum Tedhiş Örgütü'nün (EOKA) 1955’den sonra ENOSİS’i istemeyen herkesi öldürmeye başladığını, buna rağmen Kıbrıslı Türklerin ENOSİS’e karşı durduğunu belirtti.

EOKA saldırılarına karşı 9 Eylül cephesinden Ulus Ülfet (27), İsmail Beyoğlu (24), Mustafa Ertan (15) ve Kubilay Altaylı’nın (16), su borusundan bomba yapmak için bir araya geldiğini anımsatan Esenyel, bomba yapımı esnasında patlama olduğunu ve dört gencin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Esenyel şu ifadeleri kullandı: “Kıbrıs Türk halkının uzun ve zahmetli, çileli ama direnişli kurtuluş savaşı işte bu ilk adımla atılıyor. Öyle ki, cenaze törenleri Kıbrıs Türkünün şahlanışı oluyor. Onlar bu vatanı vatan yapmak için canlarını verdi. Kıbrıs Türk toplumunun ışığa giden yolunu açtı, direniş yolunu açtı. İşe o ilk adımdır.”

Benan: İnsanlık dışı yollara başvurdular

Şehit Aileleri ve Mâlül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan da, Kıbrıslı Rumların, ENOSİS’e giden yolda tek engel olarak gördükleri Kıbrıslı Türkleri sindirmek veya yok etmek için insanlık dışı yollara başvurduğunu anlattı.

Benan, “Kıbrıs Türk halkının ilk direniş şehitleri, mücadelenin meşalesini ateşleyen 9 Eylül Cephesi'nin doğal lideri Ulus Ülfet, İsmail Beyoğlu, Mustafa Ertan ve Kubilay Altaylı bu şekilde şehit olmuşlardı” dedi.

Ne olmuştu

Ulus Ülfet (27), İsmail Beyoğlu (24), Mustafa Ertan (15) ve Kubilay Altaylı (16) 1957’de Küçük Kaymaklı bölgesinde Kıbrıslı Rumlarına saldırılarına karşı kullanılmak üzere bomba hazırlarken yaşanan patlamada hayatlarını kaybetmişlerdi.