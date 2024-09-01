Düğmeye bastık

Başbakan Ünal Üstel, Haspolat sınır kapısının açılması için harekete geçtiklerini belirtti.

KTTO 61. Olağan Genel Kurulunda konuşan Üstel, hükümet olarak bu konuda yaptıkları çalışmalara değindi.

Haspolat sınır kapısının açılır vaziyete getirilmesi için düğmeye bastıklarını kaydeden Üstel, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

“Uzun soluklu istikrarlı hükümetlerin olması gerekiyor.” ifadesini kullanan Üstel, “İstikrar olursa, ülkede istikrarın getirdiği meyveleri hep birlikte göreceğiz ve çocuklarımız istikrar sayesinde de moral bulacak.” dedi.

Üstel, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde imzalanan İktisadi Mali İşbirliği Protokolleri ile ülkeyi her gün daha çağdaş bir noktaya getirmek için ellerinden gelen gayreti sarf ettiklerini söyledi.

