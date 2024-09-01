Konuş Mustafa

Hüseyin ÇİÇEK

İskele ve Girne’de düzenlenen Çember Operasyonunda 2 buçuk kilo uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu Mustafa Sherafatina hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiği araştırılırken, bağlantılarının tespit edilebilmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, zanlının, 28 Ağustos saat 17.40 sıralarında, İskele Granel çemberi üzerinde rutin amaçlı trafik ekipleri tarafından durdurulduğunu anımsattı. Polis memuru, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araçta yapılan kontrolde 120 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulduğunu ve durumun Narkotik Şube’ye bildirildiğini kaydetti. Polis, soruşturmayı devraldıklarını, zanlının Girne’de bulunan evinde arama yaptıklarını açıkladı.

Polis memuru, yapılan arama sonucunda ise 2 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri, 35 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 adet kağıt parçası ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 110 TL nakit para, 2 bin 340 dolar ve 410 sterlin para ele geçirildiğini anımsattı.

Polis, zapt ettiği emareleri Devlet Kimya Laboratuvarına, muhafazasında kullanılan naylon poşetleri, sırt çantası ve foil kağıdını ise Parmak İzi Şubesi’ne gönderdiğini belirterek çıkacak sonucun tahkikata yön vereceğini belirtti.

Mahkeme talebi kabul etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2024, 02:34