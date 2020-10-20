Geride 2 çocuk kaldı

Onur ULAĞ

Lefkoşa- Gazimağusa anayolu Haspolat civarında önceki gece meydana gelen ve 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı’nın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın ardından cenazesi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kaşıkçı’ya dün otopsi yapıldı.

Ancak defin işlemleri ile ilgili henüz bir karar alınmadı.

İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan Kaşıkçı’nın annesinin Kuzey Kıbrıs’a geleceği ve defin işlemleriyle ilgili karar vereceği öğrenildi.

Bu arada kazada yaşamını yitiren Kaşıkçı’nın biri 2 diğeri 4 yaşında iki çocuk annesi olduğu bilgisi elde edildi. KKTC’ye arkadaşını görmek için 16 Ekim 2020 tarihinde geldiği öğrenilen Fatma Kaşıkçı’nın eşinden ayrı olduğu, çalışıp tek başına çocuklarına baktığı belirtildi.

Kaza nasıl oldu

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunun birinci kilometresinde önceki gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada yönetimdeki NS 140 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Fatma Kaşıkcı, Haspolat’ta bulunan Hocaoğlu Petrol yakınlarında yolun solundan çıkıp beton elektrik trafosuna çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü Fatma Kaşıkçı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Cuma Yıldırım Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.