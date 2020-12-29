Giderleri kalem kalem açıkladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekilleri sağlık ve ekonomideki durumla ilgili söz alarak özellikle Coronavirüs pandemisi ve aşılar konusundaki görüşlerini dile getirdi; hükümete sorular yöneltti. Başbakan Ersan Saner konuşmasında, Türkiye’ye yaptıkları ziyarete değinerek, ayrıntıları aktardı. Mali bilançonun halka paylaşmanın önemli olduğunu söyleyen Saner, Türkiye’de gerçekleştirilen görüşmeyle birlikte 890 milyon TL’lik bir kaynağın ülkeye gelmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Saner, kalem kalem bu paranın gideceği yeri anlatarak, Türkiye’den gelecek paranın 350 milyon TL’sinin bütçeye, 100 milyon TL’sinin ise Covid-19 desteğine gideceğini söyledi. Saner, aralık sonuna kadar yükümlülüklerin ödeneceğini kaydetti.

“Türkiye’ye gidildiği ve dilenci pozisyonunda oturulduğu” söylemlerini eleştiren Saner, iki ülke arasında ilişkiler ve işbirlikleri bulunduğunu, ileriye dönük projelerin de mali kaynağının bu parayla sağlanacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.25’te Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak onaya sunuş işlemleri yapıldı. Danışma Kurulu’nun Genel Kurul'un

31 Aralık Perşembe günkü birleşiminin gerçekleştirilmemesi ve 4 Ocak’taki birleşimin yasama ve denetim faaliyetlerini içermesi yönündeki tezkeresi oylanarak onaylandı.

Toplantıda daha sonra iç tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan milletvekilleri, sağlık ve ekonomi başta olmak üzere güncel sorunlar ve konularla ilgili konuşmalar yaptı.

Özyiğit: Önerilerimiz dikkate alınmadı

Toplantıda ilk olarak TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 62. madde tahtında “Pandemi ve hükümetin Türkiye ziyareti başlıklı” konuşma yaptı.

Korkulanın olduğunu ve yerel bulaşın hızla yayıldığını söyleyen Özyiğit, “Kontrol elden kaçtı. Israrla kontrol mekanizması önerdik ama dikkate alınmadı” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek veren kesimlere şirin görünmek için 3 günlüğüne karantinasız girişlere izin verildi” diyen Özyiğit, şu anda özellikle eğitim alanında sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Özyiğit geri kalan birkaç gün için ne planlandığını sordu.

Çıkar çevrelerinin yetkililere baskı yaptığını kaydeden Özyiğit, son alınan kararlarda bir gel-git yaşanmaması temennisini dile getirdi.

Aşı konusunun şu an tam bir muamma olduğunu kaydeden Özyiğit, 200 bin doz aşının 100 bin kişi için ancak yeterli olacağını ifade etti.

Talebin 400 bin doza çıktığının söylendiğini kaydeden Özyiğit, konu hakkında detaylı bilgi istedi. Özyiğit Türkiye’den gelecek olan aşının detaylarını da talep etti.

Rogers: Alınması gereken dersler var

Daha sonra 62. madde uyarınca HP Milletvekili Jale Refik Rogers “pandemi” başlıklı konuşma yaptı.

Covid’in yayılmasıyla ilgili haberlere işarete eden Rogers, hastanede tespit edilen vakaların durumun ciddiyetini ortaya koyduğunu anlattı.

Sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Rogers, şu anki tabloya bakıldığında alınması gereken dersler olduğunun görülebileceğini dile getirdi.

Mart ayından bu yana test ve uzman kapasitesinin artırıldığını, şu an bir pandemi hastanesi bulunduğunu kaydeden Rogers, o gün de bugün de hedefin sıfır vaka olmadığını, hedefin kapasiteyi aşmayacak vaka sayısına ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Jale Refik Rogers, pandemiyle mücadelenin sağlık ve ekonominin bir dengesi olduğuna vurgu yaptı.

Eylül ayında yükseköğrenim açısından ciddi bir fırsat kaçırıldığını söyleyen Rogers, bunun nedeninin plansızlık olduğunu ifade etti.

Ancak şubat dönemi için belirli adımların atılabileceğini kaydeden Rogers, bu konuda Eğitim Bakanlığı’nın planının ne olduğunu sordu.

Erhürman, ekonomik ve mali tabloyu sordu

Daha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ekonomik ve mali durum hakkında konuştu.

Meclis’in ekonomik ve mali tabloyu anlamak için ciddi mesai harcadığını ifade eden Erhürman, geçen toplantıda CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin bu konuyu gündeme getirdiğini, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un o akşam, Türkiye’den gelen kaynakla ilgili kalem kalem açıklama yapacağını söylese de böyle bir açıklamanın yapılmadığını ifade etti.

Bu açıklamanın yapılmasını isteyen Erhürman, kendi ulaştıkları rakamlara değindi. Ellerindeki rakamlar doğruysa buna göre Kasım ayı itibariyle KKTC’ye 400 milyon TL kredi aktarımı yapıldığı, 550 milyon TL de yurt dışı transfer yapıldığını dile getirdi.

Bu veriler doğruysa bunun 950 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Erhürman, “Oysa bize kasım ayı itibariyle Maliye’den verilen bilgi Türkiye’den gelen paranın 782 milyon TL olduğu şeklindeydi. Eğer bize verilen bilgi doğruysa ki -Gülşah Sanver Manovoğlu da bu görüşmede vardı- 950 milyon ile 782 milyon arasındaki fark nerededir?” diye sordu.

Pandemi Hastanesi neden devrede değil?

Arpa konusunda yaşanan sıkıntılara da işaret eden Erhürman, arpanın şubat ayında 1,05 TL’den satıldığını, eylül-ekim döneminde 22 kişiye 1,48 TL’den arpa satıldığını, gelecek arpanın minimum

2 TL’den satılması gerektiğinin açıklandığını ifade etti, “Ben bu rakamlarla bu işi anlamıyorum” dedi.

Tufan Erhürman, “Şubat itibariyle arpa ihtiyacı öngörülemedi mi?” diye sorarak burada yüzde yüz bir öngörü hatası olduğunu ifade etti.

Bunun işi bilen insanların açıklayabildiği bir öngörü hatası olmadığını dile getiren Erhürman seçim öncesi 22 kişiye 1,48 TL’ye arpa satıldığını şu an 5 bin kişiye 2 TL’den arpa satılacağını kaydetti.

Sağlık alanında sorular da yönelten Erhürman Mart ayında 100 civarı “mevsimlik hemşire” istihdam edildiğini ancak 15 Kasım’da açılan pandemi hastanesinin hala devreye girmediğini, sebeplerden birinin de 150 civarında hemşire ihtiyacı olarak gösterildiğini kaydetti.

Erhürman’dan sağlık çalışanlarına teşekkür

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hükümetin hemşire açığını mart ayından bugüne tamamlamamasını da eleştiren Erhüman, bu durumun pandemi hastanesinin devreye girememesinin nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Ergan Arıklı’nın KTMMB ile EMO’ya yönelik sözlerini eleştiren Erhürman, söz konusu iki kurumun yasal yetkileri bulunduğunu, dernek değil kamu kuruluşu olduğunu söyledi.

Arpa konusunda öngörüsüzlük ve hesaplarda sıkıntı bulunduğunu iddia eden Erhürman, çalışmaya ara veren iş yerleriyle ilgili doğru rakamların verilmesini talep etti.

Pilli: Hemşirelik sınavı 30 Ocak’ta

Ardından Sağlık Bakanı Ali Pilli kürsüye çıktı. Dünyada bir Covid-19 salgını olduğunu dile getiren Pilli, bugüne kadar alınan kararların, eksiklikleri olsa da, dünyaya bakıldığı zaman, başarılı olduğunu söyledi.

Eksikliklerin sadece hükümet ya da Sağlık Bakanlığı kaynaklı olmadığını, ülkenin yapısıyla da ilgili olduğunu dile getiren Pilli, kadro eksikliklerine değindi.

Hemşire eksiklikleri konusunda çalışma yaptıklarını, 30 kadro için KHK’nın kendilerine Ocak ayını işaret ettiğini söyleyen Pilli, KHK’nın iş yükü dolayısıyla sınavın ancak 30 Ocak’ta açılabileceğini kaydetti.

Bu süreçte özveriyle çalıştıklarını dile getiren Pilli, bazı reformların yapılması gerektiğini, Meclis’in birlik beraberlik göstererek bu reformlar için gereğini yapmadığını belirtti.

Bulaş artarsa tatil ocak ayına çekilebilir

Okullardaki bulaşa değinen Pilli, 5 öğretmen ve 13 öğrencinin Covid-19 pozitif olduğunu anlattı. Bu konuda Eğitim Bakanlığı’yla istişare içinde olduklarını ifade eden Pilli, bulaş çok artarsa şubat tatilini ocak ayına çekebileceklerini açıkladı.

Arıklı: Tüm sorumluluk bende

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemi hastanesine elektrik bağlanacağını söyledi.

KTMMOB ve EMO’nun “vizesi olmayan projelerin uygulanamayacağı” açıklamalarını hatırlatan Arıklı, pandemi sürecinde Anayasa hükümlerinin dahi askıya alındığını, dolayısıyla hastanenin acil şekilde hizmete girmesi ve halka güven aşılanması gerektiğini belirtti.

Arıklı, sorunun hastaneye geçici akım verilip verilmemesi olduğunu söyleyerek, 5-6 ay ya da 1 yıl bekleme durumu ve lüksü olmadığını kaydetti. Hastanenin süratle hizmete girmesi gerektiğini ifade eden Arıklı, herhangi bir sıkıntıdan kaynaklanacak tüm sorumluluğu kendinin üstleneceğini söyledi.

Oğuz: Arpanın satış fiyatı arttı

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, arpa fiyatlarında yaşanan sıkıntıya değinerek, arpada sıkıntının yaşanacağının anlaşılmasıyla Türkiye ile bağlantı kurulduğunu söyledi.

Oğuz, ilk konuşulan günden bugüne satış fiyatı arttığından dolayı fiyat farkı oluştuğunu kaydetti.

Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen para ve bütçeyle ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Bir dahaki birleşim 4 Ocak’ta

62. madde tahtında söz alan milletvekillerinin konuşma yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarını saat 15.00 sıralarında tamamladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, bugünkü oturumu kapatmadan önce milletvekilleri ve tüm halkın yeni yılını kutladı.

Gelecek birleşim 4 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2020, 11:22