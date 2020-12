Kuzular alıcı bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde satışları yüzde 60’ın üzerinde azalan kasapların umudu bugün, yarın ve perşembe gününe kaldı. Kıbrıslı Türklerin yılbaşı sofrasında Hindi’den çok kuzu eti tercih ettiğini belirten kasaplar, kebap yapmak isteyen müşteriler için bol sayıda hayvan stokladıklarını söyledi.

“Umudumuz son 3 günlük satışlarda” diyen kasaplar, 13’üncü maaşların ödenmesi nedeniyle satışların hareketlenmesi gerektiğini söyledi.



Ne dediler?..

Mustafa Ürüncüoğlu

“Et satışları eskiye nazaran bir nebze de olsa iyi durumda ancak insanların maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle beklediğimiz gibi değil. Kamkam Et Pazarı olarak yılbaşı hazırlığımızı yaptık ve müşterilerimize hizmet vermek için hazırız. Bu yıl insanlar yeni yılı evlerinde geçirecekleri için iyi bir satış potansiyeli bekliyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan eski fiyatlarımızla devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılki et fiyatları ile bu yılki et fiyatları arasında yüzde 35’lik bir artış vardır. Geçtiğimiz yıl kuzu etini 37 TL’den alıyorduk, bu yıl 40 TL’ye alıyoruz. Dana fiyatı geçtiğimiz yıl 20 TL’lerde değilken bu yıl 23 TL’den veriliyor. Yaşanan bu artış da haliyle kasap reyonlarına yansıyor. Eskiden insanlar kilo kilo et alırken şimdi günü geçirecek kadar alışveriş yapıyorlar.”

Fatma Sucuoğlu

“Et satışlarımız dükkânımızı yeni açmamıza rağmen iyidir. Bu yıl insanlar yeni yılı evlerinde geçirecekleri için iyi bir satış olacağına inanıyoruz. Henüz yeni yıl için çok bir hareketlilik yaşamadık çünkü insanlar genellikle et alımını son günlere bırakmayı uygun görüyor. Bu yıl kuzu ve oğlak etinin fiyatı 90-105 arasındadır. Pirzola, döş veya şişlik alımına göre fiyat değişiyor. Dana eti de 85-100 arası yine etin çeşidine göre değişiyor. Biz dükkânımızı 6 ay önce açtık ve altı ay içerisinde bile et fiyatlarında bir fiyat artışı olmuştur.”

Hüseyin Kuşappi

“Yılbaşı için et alışverişi henüz çok fazla hareketlenmedi. İşlerimiz iyi ancak yeni yıl hareketliliği için insanların maaşlarını almalarını bekliyoruz. Bu yıl yeni yılı herkes evinde geçireceği için iyi bir satış potansiyeli bekliyoruz. Biz içerisinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılı günlerde vatandaşa yardımcı olabilmek için fiyatlarımızda bir artış yapmadık. Kemikli kuzu eti 85 TL, pirzola 90 TL, dana kıyma 80 TL ve pastırma 80 TL kilosu olarak sabit fiyatlar belirledik. Amacımız halkımıza yardımcı olabilmektir. Geçtiğimiz yıl yapılan satışlardan daha iyi bir satışın bu iki üç günde olacağını düşünüyorum.”

Azmi Erkasap

“Et satışlarında şu anda yılbaşı hareketliliği yaşamıyoruz. Genelde et alımı son günlere bırakılıyor bu nedenle bir hareketlilik henüz yok. Geçtiğimiz yılki et fiyatları ile bu yılki fiyatlar arasında yüzde 10’luk genel bir zam oldu. Biz hazırlığımızı yaptırıyoruz çünkü insanlar bu yıl yılbaşında evde olacakları için bir satış olacağına inanıyoruz. Kuzu fiyatı 90 TL, 85 TL de oğlak etini veriyoruz. Et satışlarında yüzde 60 düşüş var.”

İsmail Kamkam

“Et satışlarında henüz yılbaşı hareketliliği başlamadı ancak son iki gün bir canlılık olacağını düşünüyorum. Her tarafın kapalı, herkesin de evde olacak olması işlerimizde bir canlılığın yaşanmasını sağlayacaktır. Bizdeki fiyatlara bakıldığında; dana eti 80 TL, kuzu eti 90 TL şeklinde sabitlenmiştir. Geçtiğimiz yıldan bu yana et fiyatlarında yüzde 40’a yakın bir artış olmuştur. Bu günlerde yapacağımız et satışı sonrasında bir ay et satışı da yapamayacağımızı söyleyebiliriz.”

Seyhan Plaka

“Et satışlarımız normal ancak henüz yılbaşı hareketliliği yoktur. Et her zaman son güne bırakılan bir ürün olduğu için yılbaşına son iki gün kala bir hareketlilik yaşanacağına inanıyorum. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl arasında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşanmıştır. Et fiyatları yılbaşı ve bayram gibi özel günlerde bu ülkede artmaya mahkûmdur ve bu bağlamda yaklaşan yeni yıl nedeniyle et fiyatlarında yine bir artış olmuştur."