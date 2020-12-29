Tulayev’in beli kırıldı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya yük götüren büyük van araç dün akşam saatlerinde kaza yapıp devrildi. Kaza sonucu sürücü Mahmud Tulayev’in beli kırılırken, aracında yük olarak taşıdığı soğanlar, yola savruldu. Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılan Tulayev’in müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa anayolu üzerinde meydana geldi. Mahmud Tulayev, Gazimağusa kentine giriş yaptığı esnada yönetimindeki LP 691 plakalı van aracın direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Tulayev, sola meyilli virajda yolun solundan çıkıp toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde, belinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Kaza nedeniyle Tulayev’in bir iş yerine götürdüğü soğanlar anayola döküldü.

Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alıp, dökülen ürünlerin toplanmasını sağladı.